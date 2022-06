Vísindin hafa talað – Þetta er myndarlegasti maður heims

Vísindin hafa talað og komist að þeirri niðurstöðu að leikarinn Robert Pattinson er myndarlegasti maður í heimi.

Útlit hans vakti fyrst athygli þegar hann lék Cedric Diggory í Harry Potter and the Goblet of Fire. En honum tókst heldur betur að heilla heimsbyggðina sem vampíran Edward Cullen í Twilight myndunum. Hann hefur haldið áfram að sjarmera, nú nýlegast í The Batman.

Robert fékk fyrst titillinn myndarlegasti maður heims árið 2020 og hefur engum tekist að velta honum úr sessi. Hann er því aftur myndarlegasti maður heims árið 2022. LadBible greinir frá.

Til að komast að þessari niðurstöðu notuðu vísindamenn sérstakt reiknirit (e. algorithm) – sem er kallað gullsniðið og er unnið eftir útreikningsaðferðum Forn-Grikkja – og skoðuðu stórstjörnur eins og Ryan Gosling, Idris Elba, Brad Pitt og Henry Cavill. En enginn er jafn fallegur og Robert Pattinson samkvæmt reiknritinu.

Pattinson fær 92,15 prósent í einkunn en það er ekki langt í annað sæti. Henry Cavill fékk 91,64 prósent, Bradley Cooper fékk 91,08 prósent, brad Pitt 90,51 prósent og George Clooney 89,91 prósent.