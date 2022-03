Lady Gaga lofuð fyrir hvernig hún hjálpaði Lizu Minnelli á Óskarnum

Tónlistar- og leikkonan Lady Gaga og stórstjarnan Liza Minnelli kynntu saman bestu kvikmyndina á Óskarsverðlaunahátíðinni síðasta sunnudagskvöld. Lady Gaga hefur hlotið allsherjar lof fyrir hvernig hún brást við aðstæðum og hjálpaði Lizu Minnelli á sviðinu.

Liza Minnelli, sem er óhætt að segja sé goð í leiklista- og tónlistabransanum, hefur unnið Emmy-, Grammy-, Óskars- og Tony-verðlaun á sínum langa og glæsta ferli. Hún hefur glímt við ýmis heilsufarsvandamál í árabil og var í hjólastól á Óskarnum.

This is like a lesson in how to facilitate older people while honouring who they are.

What a class act by @ladygaga with legend Liza Minnelli.

The conferred whispers of „I gotcha“ „I know“ picked up by the mikes make it especially touching.pic.twitter.com/2JOWyrTQxn — Naomi O’Leary (@NaomiOhReally) March 28, 2022

Lady Gaga leyfði henni að eiga sitt augnablik þegar þær komu á sviðið. Þegar kom að því að kynna átti Liza erfitt með að lesa af kortunum og hjálpaði söngkonan henni.

Þegar myndavélin fjaraði út frá þeim mátti heyra falleg orðaskipti þeirra á milli. Lady Gaga sagði lágt: „Ég passa upp á þig“ eða „I‘ve got you.“ Og Liza svaraði: „Ég veit, takk.“

Say what you want about Lady Gaga but you have to respect a performer at the top of their game who takes the time to lovingly connect with and celebrate elders like Tony Bennett and Liza Minnelli in the way she does. — Lane Wood (@lanewood) March 28, 2022

Netverjar hafa hrósað Lady Gaga hástert og þykir mörgum synd að þetta augnablik hefði ekki vakið meiri athygli en það gerði, en löðrungur Will Smith varpaði skugga á kvöldið.

In a night where everyone will unfortunately remember the worst of this years Oscars, try to remember that on a hot mic, Lady Gaga turned to Liza Minnelli and said “I got you.” — Erich Bergen (@erichbergen) March 28, 2022