Pétur Jóhann rifjar upp þegar þeir borguðu unglingsstúlku fyrir sleik – „Þetta er það óþægilegasta sem ég hef gert“

View this post on Instagram

Gott fólk! Fyndnasti maður landsins, Pétur Jóhann, er næsti gestur hjá Agli Ploder í Burning Questions 🔥🔥 Pétur átti það mikið af skemmtilegum sögum að við skiptum þættinum í tvennt 😂 Hér er fyrsti þáttur! Njótið vel 🙏🏻 Burning Questions er í boði Fanta og Kvikk on the go. 👏🏼