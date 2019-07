Manuela Ósk gefur varafyllingar í gjafaleik á Instagram: „ALDURSTAKMARK 18 ÁRA!“

View this post on Instagram

GJAFALEIKUR!!! ATH! ALDURSTAKMARK 18 ÁRA! Í samstarfi við The Ward á Íslandi @thewardgroup ætla ég að gefa einum heppnum einstakling varafyllingu og mótun. Það sem þú þarft að gera til að taka þátt: – fylgja @thewardgroup og @manuelaosk (mikilvægt að fylgja báðum) – tagga vin/vinkonu Gangi ykkur vel 💋💋💋