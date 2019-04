Hvað er Eva Ruza að horfa á?

„Ég viðurkenni að ég horfi aðallega á sjónvarpsþætti sem gera mig ekkert endilega gáfaðri en ég er og ég er algjör „reality“ fíkill. Mér finnst fátt skemmtilegra en að sökkva mér inn í heim frægustu mæðgna í heimi í þættinum „Keeping up with the Kardashians“. Ég lifi mig gríðarlega mikið inn í líf þeirra og elska dramað, glamúrinn og vesenið í þeim. Ég er að sega ykkur það, þar er enginn fjölskylda með tærnar þar sem þær hafa hælana í dramanu. Núna bíð ég til dæmis spennt eftir Tristan/Jordyn-dramanu. (Tristan, barnsfaðir Khloé fór í sleik við Jordyn sem var besta vinkona Kylie, sem er systir Khloé). Geggjað sjónvarp!

Netflix-þættirnir „Riverdale“ eru búnir að fanga mig, en ég var mjög sein að uppgötva þá. Það er ekki aftur snúið núna og ég get ekki hætt að horfa. Þeir eru spennandi, stundum algjört bull en ná að halda athygli minni allan tímann. Um leið syrgi ég vin minn Luke Perry sem lék í þáttunum, en hann lést fyrir ekki svo löngu.

Þættirnir „Luther“ með Idris Elba eru líka geggjaðir. Ég viðurkenni að Idris Elba hefur mjög sterkt aðdráttarafl, en hann var valinn kynþokkafyllsti maður ársins 2018. Segir sig sjálft. Maður horfir. En þættirnir eru gríðarlega vel gerðir, spennandi og mér finnst breskir sakamálaþættir alltaf langbestir. Ég gæti haldið áfram að telja upp, því ég er sjónvarpssjúk. Þessir eru í topp 3 hjá mér akkúrat núna.“