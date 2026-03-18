fbpx
Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 18. mars 2026 15:22

Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sæll Jón Gnarr.  Það var gott hjá þér að segja okkur að þú værir ekki viss um að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið.  Það er best að það gerist ekki.  

Að borða sinn fisk sjálfur 

Nei, Danmörk er ekki fullvalda.  Yfirmaðurinn í Sambandinu hringdi í þá um daginn og sagði þeim að bátar frá Færeyjum mættu ekki koma til Danmerkur.  Danir sögðu að Færeyingar ættu nú eiginlega heima í Danmörku líka, en yfirmaðurinn svaraði þá og sagði: „Þið munið hver ræður.  Færeyingar geta borðað sinn fisk sjálfir“.  Þar með lauk því máli.  Kannski skiptir það ekki miklu máli.  Þýska er eiginlega dönsk mállýska, eða öfugt, og er ekki allt meira eða minna eins á Jótlandi og Holsteini?  Einu sinni talaði stór hluti þegna Danakóngs þýsku við börnin sín.  Er ekki bara sniðugt að það snúist við og margir þegnar hins nýja fransk-þýska veldis tali dönsku? 

Að rannsaka framtíðina 

Að ganga í Evrópusambandið er svipað og að hoppa fram af kletti í þoku.  Það getur vel verið að það sé dýna fyrir neðan.  Það væri rökrétt að kanna málið, ef það er nauðsynlegt að hoppa, sem það er reyndar ekki.  En það er erfitt að kanna málið.  Þó það sé dýna fyrir neðan gæti hún verið farin þegar við erum komnir upp aftur, eftir að hafa athugað málið.  Þá þurfum við að fara aftur niður að athuga.   Alveg eins og með dýnuna vitum við ekki hvað gerist í Evrópusambandinu í framtíðinni.  Og eins og með dýnuna munum við ekki ráða því og ekki getað kannað það.  Og svo er ekki nauðsynlegt að hoppa. Málið er að sjá það.  

Það eru fleiri vandamál.  Leiðin niður af klettinum er erfið og við þurfum að borga alla peningana í vegatolla. Kannski fáum við lán fyrir næstu ferð.  Kannski ekki. Lán þarf að borga.  

Að greiða atkvæði um rétt annara 

Margir vilja ekki vera í þessum hoppileik, þeim finnst hann ömurlegur.  Þetta eru þeir sem vilja alls ekki fyrir nokkurn mun, að þeir og þeirra afkomendur verði þegnar í upprennandi fransk-þýsku herveldi sem er þjakað af stríðsæsingi og óáran.  Þeir hafa ekki skilning á því að einhver telji sig geta greitt atkvæði um hvort þeir hætti í leiknum.  Þeir ætla heim til sín og hinir geta hoppað og platað hvern annan eins og þeim sýnist. 

Höfundur er formaður Heimssýnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

