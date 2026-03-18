Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 

Sæll Jón Gnarr. Það var gott hjá þér að segja okkur að þú værir ekki viss um að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið. Það er best að það gerist ekki.
Nei, Danmörk er ekki fullvalda. Yfirmaðurinn í Sambandinu hringdi í þá um daginn og sagði þeim að bátar frá Færeyjum mættu ekki koma til Danmerkur. Danir sögðu að Færeyingar ættu nú eiginlega heima í Danmörku líka, en yfirmaðurinn svaraði þá og sagði: „Þið munið hver ræður. Færeyingar geta borðað sinn fisk sjálfir“. Þar með lauk því máli. Kannski skiptir það ekki miklu máli. Þýska er eiginlega dönsk mállýska, eða öfugt, og er ekki allt meira eða minna eins á Jótlandi og Holsteini? Einu sinni talaði stór hluti þegna Danakóngs þýsku við börnin sín. Er ekki bara sniðugt að það snúist við og margir þegnar hins nýja fransk-þýska veldis tali dönsku?
Að ganga í Evrópusambandið er svipað og að hoppa fram af kletti í þoku. Það getur vel verið að það sé dýna fyrir neðan. Það væri rökrétt að kanna málið, ef það er nauðsynlegt að hoppa, sem það er reyndar ekki. En það er erfitt að kanna málið. Þó það sé dýna fyrir neðan gæti hún verið farin þegar við erum komnir upp aftur, eftir að hafa athugað málið. Þá þurfum við að fara aftur niður að athuga. Alveg eins og með dýnuna vitum við ekki hvað gerist í Evrópusambandinu í framtíðinni. Og eins og með dýnuna munum við ekki ráða því og ekki getað kannað það. Og svo er ekki nauðsynlegt að hoppa. Málið er að sjá það.
Það eru fleiri vandamál. Leiðin niður af klettinum er erfið og við þurfum að borga alla peningana í vegatolla. Kannski fáum við lán fyrir næstu ferð. Kannski ekki. Lán þarf að borga.
Margir vilja ekki vera í þessum hoppileik, þeim finnst hann ömurlegur. Þetta eru þeir sem vilja alls ekki fyrir nokkurn mun, að þeir og þeirra afkomendur verði þegnar í upprennandi fransk-þýsku herveldi sem er þjakað af stríðsæsingi og óáran. Þeir hafa ekki skilning á því að einhver telji sig geta greitt atkvæði um hvort þeir hætti í leiknum. Þeir ætla heim til sín og hinir geta hoppað og platað hvern annan eins og þeim sýnist.
Höfundur er formaður Heimssýnar.