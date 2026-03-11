Ingibjörg Isaksen þakkar fyrir sig eftir að hafa verið sett til hliðar

Ingibjörgu Isaksen er þakklæti efst í huga eftir að hún var sett af úr embætti þingflokksformanns Framsóknarflokksins. Nýkjörinn formaður flokksins, Lilja Alfreðsdóttir, lagði til á þingflokksfundi flokksins í dag að Stefán Vagn Stefánsson yrði nýr þingflokksformaður og var tillagan samþykkt.
Ingibjörg segir í Facebook-færslu að það hafi verið henni mikill heiður að leiða þingflokk Framsóknar á undanförnum árum. Starfið hafi verið í senn krefjandi og lærdómsríkt:
„Í dag lagði nýr formaður Framsóknar til breytingar á skipan þingflokks Framsóknar þar sem nýr þingflokksformaður mun taka við því hlutverki sem ég hef gegnt frá árinu 2021.
Það hefur verið mér mikill heiður að leiða þingflokk Framsóknar á þessum árum. Starfið hefur verið krefjandi en um leið afar lærdómsríkt og ég er þakklát fyrir það traust sem mér var sýnt þegar mér var falið þetta mikilvæga hlutverk af fyrrverandi formanni, með stuðningi þingflokksins.
Á þessum tíma hef ég öðlast dýrmæta reynslu af störfum Alþingis og átt gott samstarf við þingflokksformenn annarra flokka. Ég vil einnig þakka starfsfólki Alþingis sérstaklega fyrir afar gott samstarf. Þar starfar faglegt og öflugt fólk sem alltaf hefur verið gott að leita til og vinna með í daglegum störfum.
Það sem stendur þó sérstaklega upp úr er samstarfið við grasrót Framsóknar um allt land. Fyrir mér hefur alltaf skipt máli að tengslin milli þingflokksins og fólksins í flokknum séu sterk. Í þeim anda lögðum við til að halda reglulega fjarfundi með grasrótinni um störf þingsins, vettvang sem hefur mælst vel fyrir og skapað gott samtal um þingstörfin og þau mál sem þar eru til umfjöllunar.
Ég geng stolt frá borði, reynslunni ríkari og þakklát fyrir samstarfið við allt það góða fólk sem ég hef kynnst á þessari leið.
Nýrri stjórn þingflokksins óska ég góðs gengis og vona að þeim ásamt nýrri forystu flokksins takist vel að byggja upp fylgi við flokkinn.
Stjórnmál snúast að lokum um að halda áfram að vinna að þeim verkefnum sem skipta fólkið í landinu máli og það mun ég áfram gera.
Takk fyrir mig!“