Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum

Eyjan
Laugardaginn 28. febrúar 2026 10:30

Tekjur af lottó skipta sköpum fyrir íþróttahreyfinguna og nema um helmingi af tekjum hennar á móti framlagi á fjárlögum. Komin er umgjörð um stofnun afreksmiðstöðvar og í fyrsta sinn er ÍSÍ fært um að greiða okkar fremsta afreksfólki laun fyrir íþróttaiðkun. Að umfangi er afreksstarfið hér á landi ekki sambærilegt við það sem tíðkast hjá stærri þjóðum og hér á landi er starfið mikið til byggt á sjálfboðaliðum. Markmiðið er að iðkendurnir njóti góðs af þeim tekjum sem hreyfingin fær þegar upp er staðið. Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar:

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

Willum Þór - 2
play-sharp-fill

Willum Þór - 2

„ÍSÍ og Ólympíunefndin voru sameinuð 1997 og þá varð Ellert B. Schram forseti yfir hvoru tveggja. Þetta var aðskilið fram að þessu frá stofnun og er gífurlega mikið og mikilvægt starf í þessu erlenda samstarfi. Í lögunum er Íþrótta- og Ólympíuhreyfingin æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu og forsetinn er þar kjörinn af íþróttahreyfingunni í framkvæmdastjórn ásamt öðrum fulltrúum sem eru kjörnir á íþróttaþingi. Og við auðvitað höfum þá þetta hlutverk, lögbundna hlutverk og höfum aðhald og eftirlit með störfum skrifstofunnar þar sem við ráðum fólk til þess að sinna þessu daglega starfi. Þar erum við með skiptingu svona út frá þessum verkefnum sem eru lögbundin í almennings- og fræðslusvið, sem er þá meira að sinna forvarnar- og lýðheilsuhlutanum og almenningsíþróttunum.

Svo erum við með afrekssvið og það eru svona tímamót í þessu hjá okkur núna. Það eru komnir meiri fjármunir í afreksstarf. Við erum í fyrsta skipti farin að launa okkar fremsta afreksfólk og komin með launasjóð á bak við það og styrkja þau betur. Og komin með umgjörð í stofnun afreksmiðstöðvar. Og það er afrekssviðið sem að þá drífur þetta. Þetta er auðvitað ekki stórt að umfangi í samanburði við erlendar íþrótta- og Ólympíuhreyfingar og til dæmis nágrannaþjóðirnar okkar. En það þekkjum við. Sérsamböndin eru svona líka þetta hefur rekið meira og minna á sjálfboðaliðum.“

Fjármögnun – hvernig er ÍSÍ fjármagnað?

Já, þetta er frábær spurning. Að hálfu er íþróttahreyfingin, í gegnum ÍSÍ af því að við erum nú svona sá aðili sem heldur þá utan um fjármögnun stjórnvalda og fjárstreymi og reynum að passa upp á að allt regluverk sé opið og gagnsætt. Við höldum utan um það, auðvitað með ráðuneyti íþróttamála, um gagnsæið á því í hvað peningarnir fara. Á fjárlögum er 1,6, þetta er 1,8 milljarður ef við tökum Íþróttasamband fatlaðra og Ungmennafélag Íslands með. Þetta eru meira og minna sjóðir sem fara bara áfram í gegnum regluverk og út til sérsambanda og héraða. Svo erum við með tekjur af lottó. Alþingi ákvað á sínum tíma í sérlögum hvernig skiptingin er á lottóinu og það skiptist þannig að um það bil 47% fer til Íþrótta- og Ólympíusambandsins, 13% til Ungmennafélags Íslands og þá eru 40% sem fer til Öryrkjabandalagsins. Þetta skiptir algjörlega sköpum fyrir íþróttahreyfinguna, þessar tekjur.

Þannig að þetta er svona til hálfs, þetta eru um það bil tæpir þrír milljarðar sem renna í gegnum Íþrótta- og Ólympíusambandið og ungmennafélögin og að hluta til Öryrkjabandalagið, sem fer svo út til okkar aðila og lykiltilgangurinn er að iðkendurnir á endanum njóti góðs af þessu.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Hide picture