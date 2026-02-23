Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu

Þegar Guðlaugur Þór Þórðarson tilkynnti á síðustu stundu að hann byði sig ekki fram í fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á móti Hildi Björnsdóttur hafði hann tryggt sér í staðinn að hann myndi ráða nær öllu um lista flokksins fyrir utan oddvitasæti Hildar. Nú hefur þetta gengið eftir að mestu leyti en þó ekki öllu. Guðlaugur vildi halda sínum stuðningsmönnum inni í efstu sætum, þar á meðal Mörtu Guðjónsdóttur sem hefur stutt Gulla í öllu hans brölti innan flokksins. Þá barði Hildur Björnsdóttir í borðið og sagði að yrði Marta ofarlega á listanum myndi hún ekki gefa kost á sér. Því varð Guðlaugur Þór að fórna vinkonu sinni Mörtu. Ragnheiður Alda María Vilhjálmsdóttir, fyrrum kosningastjóri Guðlaugs, verður ofarlega á lista en færist þó úr öðru sæti niður í fjórða sæti en orðið á götunni er að hún þyki ekki hafa látið mikið til sín taka á kjörtímabilinu sem er að ljúka. Guðlaugur Þór teflir fram í þriðja sæti vini sínum Brynjari Níelssyni fyrrum þingmanni en þeir hafa stutt hvor annan dyggilega um árabil. Brynjar sat á þingi í áratug og er einkum þekktur fyrir það fara stundum í ræðustól og snúa út úr fyrir andstæðingum, stundum á hnyttilegan hátt. Hann hafði þó enga forgöngu um að koma málum í gegnum þingið enda er ekki munað eftir því að hann hafi barist fyrir neinum málum á þingmannsferli sínum.
Orðið á götunni er að kona að nafni Sigrún Ásta Einarsdóttir, íbúi í Grafarvogi, verði í fimmta sæti en formaður Varðar, Albert Guðmundsson, taki sjötta sætið sem búist er við að verði baráttusæti flokksins í komandi kosningum. Þau eru bæði handgengin Guðlaugi Þór. Mikil óvissa er um það hver muni skipa annað sæti á lista flokksins. Mikil leit hefur staðið yfir af einhverri „stjörnu“ til að taka það sæti en ekkert mun enn vera fast í hendi. Talið er mikilvægt að finna þjóðþekktan frambjóðanda sem gæti vakið jákvæða athygli og mun ekki veita af.
Orðið á götunni er að Bolli Thoroddsen, vinur Guðlaugs Þórs og útsendari hans, hafi að undanförnu hringt í þá núverandi borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa sem ætlunin er að ýta út af lista flokksins til að reyna að mýkja þá með tilboðum um að þeim verði hjálpað að finna vænleg störf í staðinn, en seta í borgarstjórn er farin að skila fólki ríflegum launakjörum sem nema allt að tveimur milljónum króna á mánuði með nefndar-og stjórnarstörfum. Meðal þeirra sem Guðlaugur Þór ætlar að ýta út af lista flokksins eru Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Björn Gíslason. Sum þeirra hafa tekið þessu mjög illa og gera nú það sem fært er til að afla sér stuðnings til áframhaldandi setu á lista flokksins.
Á núverandi kjörtímabili hefur verið áberandi óeining milli borgarfulltrúa flokksins og hefur það verið notað gegn Sjálfstæðisflokknum. Þetta er svo sem ekkert nýtt. Þegar Eyþór Arnalds leiddi lista flokksins 2018 til 2022 og Hildur Björnsdóttir skipaði annað sæti, þá stóðu þær Hildur og Katrín Atladóttir gjarnan gegn Eyþóri og studdu ekki þau mál sem hann barðist fyrir. Það hjálpaði ekki. Í kosningunum 2018, þegar Eyþór var oddviti, fékk flokkurinn 30,8 prósent fylgi og átta borgarfulltrúa. Þegar Hildur tók við oddvitasætinu árið 2022 fór fylgið niður í 24,5 prósent sem skilaði flokknum sex borgarfulltrúum en tveir töpuðust.
Orðið á götunni er að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki enn búinn að átta sig á því hvers vegna vinsældir hans voru svo miklar í borginni á árum áður. Það var vegna þess að þá tefldi Sjálfstæðisflokkurinn fram borgarfulltrúum sem höfðu helstu fjöldahreyfingar landsins á bak við sig. Íþróttafrömuðir voru ávallt í framboði, verkalýðsleiðtogar, virtir læknar, skólamenn, forystumenn úr fyrirtækjum og einu sinni var skátahöfðingi Íslands borgarfulltrúi flokksins. Nú er öldin önnur en þó er þess ávallt gætt að lögfræðingar skipi sæti ofarlega á listum flokksins.
Eftir því er tekið að Sjálfstæðisflokkurinn hefur algerlega misst tengsl sín við verkalýðshreyfinguna sem hann hafði gott samstarf við á árum áður með forystumönnum eins og Guðmundi H. Garðarssyni, Pétri Sigurðssyni, Birni Þórhallssyni, Guðmundi Hallvarðssyni og Magnúsi L. Sveinssyni sem lengi var borgarfulltrúi og forseti borgarstjórnar. Nú er svo komið að enginn þingmanna flokksins eða borgarfulltrúa er verkalýðsleiðtogi. Fyrir nokkrum árum reyndi Stefán Einar Stefánsson, nú blaðamaður á Morgunblaðinu, fyrir sér og náði kjöri sem formaður VR en var svo felldur í kosningum með afgerandi hætti. Stefán Einar ætlaði að feta í fótspor Guðmundar H. Garðarssonar, sitja lengi á formannsstóli VR og fara þaðan inn á Alþingi – og helst að verða ráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Orðið á götunni er draumur Stefáns Einars hafi nú ræst í þeim skilningi að fyrrum formaður VR komst inn á Alþingi og var nýlega skipaður ráðherra. Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar að þessi fyrrum formaður VR er ekki Stefán Einar Stefánsson heldur Ragnar Þór Ingólfsson frá Flokki fólksins!