fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu

Eyjan
Mánudaginn 23. febrúar 2026 17:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar Guðlaugur Þór Þórðarson tilkynnti á síðustu stundu að hann byði sig ekki fram í fyrsta sæti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á móti Hildi Björnsdóttur hafði hann tryggt sér í staðinn að hann myndi ráða nær öllu um lista flokksins fyrir utan oddvitasæti Hildar. Nú hefur þetta gengið eftir að mestu leyti en þó ekki öllu. Guðlaugur vildi halda sínum stuðningsmönnum inni í efstu sætum, þar á meðal Mörtu Guðjónsdóttur sem hefur stutt Gulla í öllu hans brölti innan flokksins. Þá barði Hildur Björnsdóttir í borðið og sagði að yrði Marta ofarlega á listanum myndi hún ekki gefa kost á sér. Því varð Guðlaugur Þór að fórna vinkonu sinni Mörtu. Ragnheiður Alda María Vilhjálmsdóttir, fyrrum kosningastjóri Guðlaugs, verður ofarlega á lista en færist þó úr öðru sæti niður í fjórða sæti en orðið á götunni er að hún þyki ekki hafa látið mikið til sín taka á kjörtímabilinu sem er að ljúka. Guðlaugur Þór teflir fram í þriðja sæti vini sínum Brynjari Níelssyni fyrrum þingmanni en þeir hafa stutt hvor annan dyggilega um árabil. Brynjar sat á þingi í áratug og er einkum þekktur fyrir það fara stundum í ræðustól og snúa út úr fyrir andstæðingum, stundum á hnyttilegan hátt. Hann hafði þó enga forgöngu um að koma málum í gegnum þingið enda er ekki munað eftir því að hann hafi barist fyrir neinum málum á þingmannsferli sínum.

Orðið á götunni er að kona að nafni Sigrún Ásta Einarsdóttir, íbúi í Grafarvogi, verði í fimmta sæti en formaður Varðar, Albert Guðmundsson, taki sjötta sætið sem búist er við að verði baráttusæti flokksins í komandi kosningum. Þau eru bæði handgengin Guðlaugi Þór. Mikil óvissa er um það hver muni skipa annað sæti á lista flokksins. Mikil leit hefur staðið yfir af einhverri „stjörnu“ til að taka það sæti en ekkert mun enn vera fast í hendi. Talið er mikilvægt að finna þjóðþekktan frambjóðanda sem gæti vakið jákvæða athygli og mun ekki veita af.

Orðið á götunni er að Bolli Thoroddsen, vinur Guðlaugs Þórs og útsendari hans, hafi að undanförnu hringt í þá núverandi borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa sem ætlunin er að ýta út af lista flokksins til að reyna að mýkja þá með tilboðum um að þeim verði hjálpað að finna vænleg störf í staðinn, en seta í borgarstjórn er farin að skila fólki ríflegum launakjörum sem nema allt að tveimur milljónum króna á mánuði með nefndar-og stjórnarstörfum. Meðal þeirra sem Guðlaugur Þór ætlar að ýta út af lista flokksins eru Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Björn Gíslason. Sum þeirra hafa tekið þessu mjög illa og gera nú það sem fært er til að afla sér stuðnings til áframhaldandi setu á lista flokksins.

Á núverandi kjörtímabili hefur verið áberandi óeining milli borgarfulltrúa flokksins og hefur það verið notað gegn Sjálfstæðisflokknum. Þetta er svo sem ekkert nýtt. Þegar Eyþór Arnalds leiddi lista flokksins 2018 til 2022 og Hildur Björnsdóttir skipaði annað sæti, þá stóðu þær Hildur og Katrín Atladóttir gjarnan gegn Eyþóri og studdu ekki þau mál sem hann barðist fyrir. Það hjálpaði ekki. Í kosningunum 2018, þegar Eyþór var oddviti, fékk flokkurinn 30,8 prósent fylgi og átta borgarfulltrúa. Þegar Hildur tók við oddvitasætinu árið 2022 fór fylgið niður í 24,5 prósent sem skilaði flokknum sex borgarfulltrúum en tveir töpuðust.

Orðið á götunni er að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki enn búinn að átta sig á því hvers vegna vinsældir hans voru svo miklar í borginni á árum áður. Það var vegna þess að þá tefldi Sjálfstæðisflokkurinn fram borgarfulltrúum sem höfðu helstu fjöldahreyfingar landsins á bak við sig. Íþróttafrömuðir voru ávallt í framboði, verkalýðsleiðtogar, virtir læknar, skólamenn, forystumenn úr fyrirtækjum og einu sinni var skátahöfðingi Íslands borgarfulltrúi flokksins. Nú er öldin önnur en þó er þess ávallt gætt að lögfræðingar skipi sæti ofarlega á listum flokksins.

Eftir því er tekið að Sjálfstæðisflokkurinn hefur algerlega misst tengsl sín við verkalýðshreyfinguna sem hann hafði gott samstarf við á árum áður með forystumönnum eins og Guðmundi H. Garðarssyni, Pétri Sigurðssyni, Birni Þórhallssyni, Guðmundi Hallvarðssyni og Magnúsi L. Sveinssyni sem lengi var borgarfulltrúi og forseti borgarstjórnar. Nú er svo komið að enginn þingmanna flokksins eða borgarfulltrúa er verkalýðsleiðtogi. Fyrir nokkrum árum reyndi Stefán Einar Stefánsson, nú blaðamaður á Morgunblaðinu, fyrir sér og náði kjöri sem formaður VR en var svo felldur í kosningum með afgerandi hætti. Stefán Einar ætlaði að feta í fótspor Guðmundar H. Garðarssonar, sitja lengi á formannsstóli VR og fara þaðan inn á Alþingi – og helst að verða ráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn.

Orðið á götunni er draumur Stefáns Einars hafi nú ræst í þeim skilningi að fyrrum formaður VR komst inn á Alþingi og var nýlega skipaður ráðherra. Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar að þessi fyrrum formaður VR er ekki Stefán Einar Stefánsson heldur Ragnar Þór Ingólfsson frá Flokki fólksins!

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu
Eyjan
Í gær
Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Ráðning Bjarna rauð dula framan í verkalýðshreyfinguna – Á að breyta Samtökum atvinnulífsins í fjölskyldufyrirtæki Engeyinga?
Eyjan
Í gær
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
EyjanFastir pennar
Í gær
Grímur Sæmundsen: Fór á bólakaf í Bláa lónið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Grímur Sæmundsen: Þrátt fyrir eldsumbrot höfum við getað haldið fullum dampi

Pennar

Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna

Mest lesið

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta

Nýlegt

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Sterling spilaði fyrsta leik sinn í níu mánuði
Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Leikur Strákanna okkar hugsanlega í uppnámi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Regína ætlar að hætta sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar

Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: VÁ!
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Of mikið samráð getur þýtt að það gerist ekki neitt
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Er Brynjar á leið í borgarmálin?

Er Brynjar á leið í borgarmálin?
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Það dugar ekki að byggja fleiri hjúkrunarheimili

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Það dugar ekki að byggja fleiri hjúkrunarheimili
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Það þurfti að koma Sjálfstæðisflokknum úr ríkisstjórn til að komast áfram í útlendingamálum og orkumálum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Erna Bjarnadóttir skrifar: Landbúnaður og ESB: Sérlausnir eru ekki undanþágur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Lilja vann og hvað svo? – Öldungaráðið stóð að baki henni

Orðið á götunni: Lilja vann og hvað svo? – Öldungaráðið stóð að baki henni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Haraldur Ólafsson skrifar: JÁ þýðir já við himinháum reikningum og engum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Lilja hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu

Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grípur til umdeildrar setningar úr kvikmynd til að svara eftirmanni sínum

Grípur til umdeildrar setningar úr kvikmynd til að svara eftirmanni sínum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Vonlaust verkefni hjá Framsókn – formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
Eyjan
Fyrir 1 viku

Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“

Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja

Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Viðskiptaráð vill snúa klukkunni aftur um heila öld – forsetinn þarf að passa sig