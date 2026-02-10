fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?

Eyjan
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 13:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ögurstund rennur upp hjá Framsóknarflokknum um næstu helgi. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður flokksins síðasta áratuginn, stígur þá niður úr valdastóli sínum og tvær konur keppa um stöðuna í stað hans. Framsóknarflokkurinn er meira en hundrað ára gamall valdaflokkur sem hefur ráðið ótrúlega miklu í gegnum tíðina á Íslandi. Flokkurinn hefur gjarnan verið talinn helmingaskiptaflokkur á móti Sjálfstæðisflokknum sem fram undir þetta hefur verið stærstur flokka en er nú að fatast flugið illilega. Þó að Sigurður Ingi hverfi úr formennsku í Framsókn við dapurlegar aðstæður hjá flokknum, má ekki gleyma því að saga hans geymir einnig drjúga sigra. Í síðustu kosningum tapaði Framsókn átta þingsætum, féll úr 13 sætum í einungis fimm. Þrír sitjandi ráðherrar féllu í kosningunum sem einkenndust af því að kjósendur höfnuðu þeim sem báru ábyrgð á vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur í sjö ár. Mistök þeirra kölluðu á refsingu þjóðarinnar.

Orðið á götunni er að þrátt fyrir dapurt gengi í síðustu kosningum og svo áfram í skoðanakönnunum síðustu 14 mánuðina, megi ekki gleyma sigrum Sigurðar Inga. Fyrst ber að nefna að hann felldi sitjandi formann, Sigmund Davíð Gunnlaugsson, í kosningum á flokksþingi, sem leiddi til þess að Sigmundur strunsaði út af fundinum í geðsmunakasti, yfirgaf flokkinn sem bugaður maður sem gat ekki tekið ósigri og stofnaði nýjan flokk, Miðflokkinn, sem í seinni tíð halar inn fylgi undir stefnu í anda Trumps og öfgahægrimanna víða um lönd. Sigurður Ingi hefur á ferli sínum gegnt stöðu forsætisráðherra, sjávarútvegsráðherra, innviðaráðherra og fjármálaráðherra. Geri aðrir betur.

Fólki hættir til að horfa einungis á nýjustu úrslit og því var Sigurði Inga ekki sætt eftir hrakfarir fyrrverandi ríkisstjórnar í kosningunum þann 30. nóvember 2024. Framsókn lifði þó áfram á þingi sem er meira en unnt er að segja um flokk Katrínar Jakobsdóttur, Vinstri græna, sem féll af þingi og lauk trúlega ferli sinum í íslenskum stjórnmálum.

Hvað sem segja má um Sigurð Inga Jóhannsson er ekki unnt að líta fram hjá því að sá sem tekur við formennsku í Framsókn af honum þarf að hafa sterk bein. Skiptar skoðanir eru nú um það hvort þær ágætu konur sem nú eru í framboði til formanns hafi það til að bera sem þarf til að rífa upp fylgi flokksins sem nú er við hungurmörk. Orðatiltækið segir að nýir vendir sópi best. Trúlega er það rétt mat. Hvorki Lilja né Ingibjörg geta talist „nýir vendir“ í Framsókn. Ef nýir vendir sópa best þá verður að draga þá ályktun að gamlir og slitnir vendir sópi verr.

Lilja Alfreðsdóttir hefur verið varaformaður Sigurðar Inga allan formannsferil hans. Hún er meðábyrg því ástandi sem flokkurinn glímir nú við. Undan því verður ekki vikist. Lilja var ráðherra öll sjö árin í vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur og hafði með menntamál og menningarmál að gera. Því miður er afrekaskráin ekki löng en samt hafði hún heil sjö ár til að láta til sín taka. Eitthvað mætti vitanlega tína til, þó það nú væri eftir sjö ár. En það er óþarflega fátæklegt. Ingibjörg Isaksen hefur átt sæti á þingi í 4 ár og gegnt formennsku þingflokksins en aldrei verið ráðherra. Sem formaður þingflokks er hún hluti af forystunni, þó ekki í sama mæli og varaformaður sem jafnframt gegnir ráðherrastöðu. Ingibjörg á þó sæti á þingi sem er ótvíræður kostur fyrir þann sem vill gegna formennsku í flokki. Lilja er nú utan þings sem mun valda henni miklum óþægindum, hljóti hún kjör til formanns um næstu helgi.

Orðið á götunni er að hvorki Ingibjörg né Lilja geti fallið undir að teljast „nýir vendir“ í Framsókn.

Ekkert bendir til annars en að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur haldi sínu striki og sitji út kjörtímabilið, tæp þrjú ár í viðbót. Allur sá tími gæti orðið nýjum formanni Framsóknarflokksins mikil þrautaganga. Flokkurinn er vanur því að hafa völd og geta deilt og drottnað og gætt hagsmuna þeirra sem styðja flokkinn. Framsókn sér fram á valdaleysi enn um sinn, hið minnsta. Nýr formaður er ekki öfundsverður af því hlutverki sem blasir við að loknum kosningum um komandi helgi.

Orðið á götunni er að fátt bendi til þess að von sé á „stórum“ formanni í Framsókn enn um sinn. Enginn Hermann Jónasson, Eysteinn Jónsson, Ólafur Jóhannesson, Steingrímur Hermannsson eða Halldór Ásgrímsson virðist vera í sjónmáli.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Eyjan
Í gær
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Þörf fyrir Sólheima í hverjum landshluta – sjálfbært samfélag kærleiksriddara
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
Eyjan
Í gær
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða

Pennar

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Mest lesið

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir

Nýlegt

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Sævar Karl selur einstaka eign
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Héldu minningarstund fyrir Kjartan sem féll í stríði í Úkraínu – „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt“
Svarar með yfirlýsingu eftir læti gærdagsins
Þarf að nota hjólastól og leggst reglulega inn á sjúkrahús vegna verkja
Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð
Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns

Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra

Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 1 viku
Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni

Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ

Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 1 viku
Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun
Eyjan
Fyrir 1 viku

Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  

Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“

Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík