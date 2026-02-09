Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara

Þá hefur Ari Edwald valið sér enn eina stoppistöðina á pólitískum ferli sínum. Nú er það Miðflokkurinn og hann vill verða borgarfulltrúi flokksins þó svo hann eigi lögheimili í Portúgal. Hann vill verða borgarfulltrúi í Reykjavík en ekki í Lissabon. Sem ungur maður var Ari hliðhollur Sjálfstæðisflokknum og gegndi stöðu aðstoðarmanns ráðherra flokksins um tíma. Þá langaði Ara að verða alþingismaður og tók þátt í prófkjöri flokksins og lagði mikið undir. Kosningabarátta hans fór fram undir kjörorðinu KJÓSUM ARA AF ÞVÍ BARA. Flokkurinn hafði á þeim tíma 7 þingsæti í Reykjavík og vildi Ari ná einhverju þeirra. Niðurstaða prófkjörsins varð samt sú að hann lenti í 14. sæti og varð því einungis varaþingmaður.
Eftir þetta reyndi Ari fyrir sér sem ritstjóri Viðskiptablaðsins sem hafði þá og hefur enn litla útbreiðslu. Þegar Samtök atvinnulífsins urðu til úr VSÍ og fleiri samtökum vildu margir verða framkvæmdastjórar nýrra samtaka. Ari naut þá góðs af þáverandi tengdaföður sínum, Páli Sigurjónssyni, forstjóra ÍSTAKS og formanni VSÍ, sem var vinsæll og virtur. Ari var ráðinn til starfsins og varð fyrsti framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Metnaður hans stóð þó til þess að takast á hendur forstjórastarf í stóru fyrirtæki og beið hann um árabil eftir símtali frá helstu fyrirtækjum landsins, bönkum, vátryggingafélögum, flutningafyrirtækjum og stórmörkuðum. En símtalið kom ekki fyrr en Jón Ásgeir bauð honum stöðu forstjóra 365 miðla hf. Ari þáði það.
Eftir starfið fyrir Jón Ásgeir skoðaði Ari ýmsa kosti og velti m.a. fyrir sér að komast í þingframboð fyrir Viðreisn þó að það tækist ekki. Flokkurinn var að undirbúa fyrsta Alþingisframboð sitt árið 2016. Ari var ákveðinn Evrópusinni á þeim tíma. Það breyttist þó fljótt þegar hann var ráðinn til starfa hjá Mjólkursamsölunni sem forstjóri. Þá varð hann bæði hallur undir Framsóknarflokkinn og andsnúinn Evrópusambandinu sem hann virðist vera enn. Ari sinnti stjórnunarstörfum fyrir Mjólkursamsöluna og tengd fyrirtæki þar til hann varða að víkja úr starfi eftir hneykslismál sem öll þjóðin fylgdist með.
Vítalía Lazareva varð þjóðþekkt þegar hún kærði Ara Edwald og tvo félaga hans eftir að hún vændi þá um kynferðislega áreitni í sumarhúsi eins þeirra þar sem gleðskapur barst út í heitan pott með afleiðingum sem hafði mikil leiðindi í för með sér. Þetta atvik hafði miklar afleiðingar fyrir Ara og samferðamenn hans. Rannsókn vegna ásakana Vitalíu leiddi ekki til ákæru og var málið fellt niður.
Eftir að Ari hvarf frá stjórnunarstörfum hjá Mjólkursamsölunni hefur hann starfað sjálfstætt í lögmennsku og öðru og ekki verið áberandi að öðru leyti en því að fjölmiðlar hafa skýrt frá því að hann og þingmaður Miðflokksins, Ingibjörg Davíðsdóttir, hafi átt samleið. Ingibjörg er stórættuð frá Arnbjargarlæk í Borgarfirði, af miklum Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksættum.
Þegar gamli Sjálfstæðismaðurinn og Evrópusinninn, Ari Edwald, birtist nú sem Miðflokksframbjóðandi og andstæðingur Evrópu, þá er það fjórði flokkurinn sem hann leggur lag sitt við: Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Framsókn og nú Miðflokkur.
Orðið á götunni er að um flokkaflakk Ara Edwald eigi nú við hið ágæta slagorð sælgætisgerðarinnar Nóa en þar segir: EFISTU ÞÁ SKALTU BARA PRÓFA.
Nú á Ari Edwald bara eftir að banka upp á hjá Samfylkingunni til að loka hringnum!