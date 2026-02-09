fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara

Eyjan
Mánudaginn 9. febrúar 2026 14:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þá hefur Ari Edwald valið sér enn eina stoppistöðina á pólitískum ferli sínum. Nú er það Miðflokkurinn og hann vill verða borgarfulltrúi flokksins þó svo hann eigi lögheimili í Portúgal. Hann vill verða borgarfulltrúi í Reykjavík en ekki í Lissabon. Sem ungur maður var Ari hliðhollur Sjálfstæðisflokknum og gegndi stöðu aðstoðarmanns ráðherra flokksins um tíma. Þá langaði Ara að verða alþingismaður og tók þátt í prófkjöri flokksins og lagði mikið undir. Kosningabarátta hans fór fram undir kjörorðinu KJÓSUM ARA AF ÞVÍ BARA. Flokkurinn hafði á þeim tíma 7 þingsæti í Reykjavík og vildi Ari ná einhverju þeirra. Niðurstaða prófkjörsins varð samt sú að hann lenti í 14. sæti og varð því einungis varaþingmaður.

Eftir þetta reyndi Ari fyrir sér sem ritstjóri Viðskiptablaðsins sem hafði þá og hefur enn litla útbreiðslu. Þegar Samtök atvinnulífsins urðu til úr VSÍ og fleiri samtökum vildu margir verða framkvæmdastjórar nýrra samtaka. Ari naut þá góðs af þáverandi tengdaföður sínum, Páli Sigurjónssyni, forstjóra ÍSTAKS og formanni VSÍ, sem var vinsæll og virtur. Ari var ráðinn til starfsins og varð fyrsti framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Metnaður hans stóð þó til þess að takast á hendur forstjórastarf í stóru fyrirtæki og beið hann um árabil eftir símtali frá helstu fyrirtækjum landsins, bönkum, vátryggingafélögum, flutningafyrirtækjum og stórmörkuðum. En símtalið kom ekki fyrr en Jón Ásgeir bauð honum stöðu forstjóra 365 miðla hf. Ari þáði það.

Eftir starfið fyrir Jón Ásgeir skoðaði Ari ýmsa kosti og velti m.a. fyrir sér að komast í þingframboð fyrir Viðreisn þó að það tækist ekki. Flokkurinn var að undirbúa fyrsta Alþingisframboð sitt árið 2016. Ari var ákveðinn Evrópusinni á þeim tíma. Það breyttist þó fljótt þegar hann var ráðinn til starfa hjá Mjólkursamsölunni sem forstjóri. Þá varð hann bæði hallur undir Framsóknarflokkinn og andsnúinn Evrópusambandinu sem hann virðist vera enn. Ari sinnti stjórnunarstörfum fyrir Mjólkursamsöluna og tengd fyrirtæki þar til hann varða að víkja úr starfi eftir hneykslismál sem öll þjóðin fylgdist með.

Vítalía Lazareva varð þjóðþekkt þegar hún kærði Ara Edwald og tvo félaga hans eftir að hún vændi þá um kynferðislega áreitni í sumarhúsi eins þeirra þar sem gleðskapur barst út í heitan pott með afleiðingum sem hafði mikil leiðindi í för með sér. Þetta atvik hafði miklar afleiðingar fyrir Ara og samferðamenn hans. Rannsókn vegna ásakana Vitalíu leiddi ekki til ákæru og var málið fellt niður.

Eftir að Ari hvarf frá stjórnunarstörfum hjá Mjólkursamsölunni hefur hann starfað sjálfstætt í lögmennsku og öðru og ekki verið áberandi að öðru leyti en því að fjölmiðlar hafa skýrt frá því að hann og þingmaður Miðflokksins, Ingibjörg Davíðsdóttir, hafi átt samleið. Ingibjörg er stórættuð frá Arnbjargarlæk í Borgarfirði, af miklum Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksættum.

Þegar gamli Sjálfstæðismaðurinn og Evrópusinninn, Ari Edwald, birtist nú sem Miðflokksframbjóðandi og andstæðingur Evrópu, þá er það fjórði flokkurinn sem hann leggur lag sitt við: Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Framsókn og nú Miðflokkur.

Orðið á götunni er að um flokkaflakk Ara Edwald eigi nú við hið ágæta slagorð sælgætisgerðarinnar Nóa en þar segir: EFISTU ÞÁ SKALTU BARA PRÓFA.

Nú á Ari Edwald bara eftir að banka upp á hjá Samfylkingunni til að loka hringnum!

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
EyjanFastir pennar
Fyrir 22 klukkutímum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Eyjan
Í gær
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
EyjanFastir pennar
Í gær
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks

Pennar

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Mest lesið

Birgir Ómar er látinn
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna
Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus
Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni

Nýlegt

Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Mikil reiði eftir ógeðslegt atvik – Myndband af brotinu er ekki fyrir viðkvæma
Mamman þénar meira en sjö leikmenn liðsins
Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
Piers Morgan og Laura Woods tæta hana í sig fyrir nýjustu ummælin
Efstur á lista Manchester United
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi

Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigvaldi Einarsson skrifar: Moltbot breytir leiknum: Þegar tæknin hættir að svara spurningum og fer að stjórna tölvunni þinni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Péturslögmálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 1 viku
Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum

Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun
Eyjan
Fyrir 1 viku
Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
Eyjan
Fyrir 1 viku

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður