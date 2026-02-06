Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Íslendingar sem búsettir eru í Svíþjóð andmæla harðlega fullyrðingum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formann Miðflokksins sem vill meina að landið sé orðið hættulegra en El Salvador. Sigmundur Davíð gerir þó ekki neina tilraun til að færa rök fyrir þessari fullyrðingu en alþjóðlegar tölur benda ekki til þess að þetta sé rétt.
Sigmundur Davíð skrifar á Facebook síðu sinni:
„Það er ótrúlegt hversu hratt hlutirnir geta breyst með réttum og röngum ákvörðunum. Fyrir ekki svo löngu var El Salvador eitt hættulegasta land í heimi og Svíþjóð var …Svíþjóð. Nú er Svíþjóð hættulegri en El Salvador. Framhaldsskólanemi: „Mamma, við ákváðum að spara og fara bara í útskriftarferð til Svíþjóðar. Við fundum gott tilboð á hóteli í Malmö.” Mamma: „Hafið þið hugleitt El Salvador?”“
Í athugasemdum andmæla Íslendingar sem búsettir eru í Svíþjóð:
„Hvílíkur þvættingur! Hef búið í Svíþjóð í 50 ár!“
„Hvaða áróður er þetta um Svíþjóð? Ég hef búið í Svíþjóð í 11 ár og fylgist mjög vel með fréttum. Glæpatíðni hefur minnkað. Er málið bara að kasta einhverju fram til að fá viðbrögð og til að sjást, því flokkurinn hefur engin alvöru baráttumál.“
Íslendingar sem búsettir eru hérlendis taka þó undir með Sigmundi Davíð og virðast því telja sig vita betur en þeir sem búa í Svíþjóð.
Sigmundur Davíð færir í pistlinum engin rök fyrir þessari staðhæfingu sinni og vísar ekki í nein gögn eða tölur henni til stuðnings.
Árlega gerir alþjóðlega hugveitan Institute for Economics and Peace (IEP) úttekt á friði í heiminum og raðar öllum löndum heims í röð eftir því hversu friðsæl þau eru og gerir það með friðarstuðli sínum, Global Index for Peace.
Til þess að komast að niðurstöðum sínum skoðar hugveitan meðal annars glæpatíðni og vígbúnaðarvæðingu hvers lands fyrir sig. Ísland er, samkvæmt friðarstuðli ársins 2025, eins og verið hefur frá því að stuðullinn hefur verið gefinn út í fyrsta sæti og er því samkvæmt þessu friðsælasta land heims.
Svíþjóð er hins vegar í 35. sæti, neðst allra Norðurlandanna. Það sem dregur Svíþjóð helst niður þegar kemur að öryggi innanlands eru ofbeldisglæpir, aðgangur að smærri vopnum, ímynd landsins þegar kemur að glæpum og fjöldi lögreglumanna á hvern íbúa. Lægstu einkunnirnar fær Svíþjóð hins vegar fyrir sinn þátt í átökum og deilum við önnur ríki, útflutning á vopnum og aukna hervæðingu. Þar er væntanlega verið ekki síst að vísa í aukinn viðbúnað Svía vegna framgöngu Rússlands.
El Salvador er hins vegar í 104. sæti á listanum. Tíðni morða er hærri þar en í Svíþjóð, fleiri lögreglumenn á hvern íbúa, hlutfall þeirra sem eru í fangelsi er hærra, aðgangur að smærri vopnum er meiri, tíðni skipulagðra átaka og mótmæla er hærri. Þegar kemur að eigindlegu umfangi ofbeldisglæpa fá löndin hins vegar sömu einkunn. El Salvador fær hins vegar einnig lægri einkunn þegar kemur að ofbeldi sem er af pólitískum rótum runnið og pólitískur óstöðugleiki er þar meiri en í Svíþjóð. Ímynd landsins þegar kemur að glæpum er hins vegar betri en hjá Svíum.
Tíðni dauðsfalla vegna skipulagðra átaka er hins vegar hærri í Svíþjóð sem fær einnig lægri einkunn þegar kemur að eyðslu opinberra fjármuna í vígbúnað.
Þegar kemur hins vegar að öryggi almennt fær Svíþjóð um einum heilum í hærri einkunn en El Salvador.
Niðurstöður þessarar skýrslur eru því þær að Svíþjóð sé mun öruggara land þegar á heildina er litið en El Salvador.