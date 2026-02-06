fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Eyjan
Föstudaginn 6. febrúar 2026 18:01

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson í ræðupúlti Alþingis

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íslendingar sem búsettir eru í Svíþjóð andmæla harðlega fullyrðingum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formann Miðflokksins sem vill meina að landið sé orðið hættulegra en El Salvador. Sigmundur Davíð gerir þó ekki neina tilraun til að færa rök fyrir þessari fullyrðingu en alþjóðlegar tölur benda ekki til þess að þetta sé rétt.

Sigmundur Davíð skrifar á Facebook síðu sinni:

„Það er ótrúlegt hversu hratt hlutirnir geta breyst með réttum og röngum ákvörðunum. Fyrir ekki svo löngu var El Salvador eitt hættulegasta land í heimi og Svíþjóð var …Svíþjóð. Nú er Svíþjóð hættulegri en El Salvador. Framhaldsskólanemi: „Mamma, við ákváðum að spara og fara bara í útskriftarferð til Svíþjóðar. Við fundum gott tilboð á hóteli í Malmö.” Mamma: „Hafið þið hugleitt El Salvador?”“

Í athugasemdum andmæla Íslendingar sem búsettir eru í Svíþjóð:

„Hvílíkur þvættingur! Hef búið í Svíþjóð í 50 ár!“

„Hvaða áróður er þetta um Svíþjóð? Ég hef búið í Svíþjóð í 11 ár og fylgist mjög vel með fréttum. Glæpatíðni hefur minnkað. Er málið bara að kasta einhverju fram til að fá viðbrögð og til að sjást, því flokkurinn hefur engin alvöru baráttumál.“

Íslendingar sem búsettir eru hérlendis taka þó undir með Sigmundi Davíð og virðast því telja sig vita  betur en þeir sem búa í Svíþjóð.

Rök

Sigmundur Davíð færir í pistlinum engin rök fyrir þessari staðhæfingu sinni og vísar ekki í nein gögn eða tölur henni til stuðnings.

Árlega gerir alþjóðlega hugveitan Institute for Economics and Peace (IEP) úttekt á friði í heiminum og raðar öllum löndum heims í röð eftir því hversu friðsæl þau eru og gerir það með friðarstuðli sínum,  Global Index for Peace.

Til þess að komast að niðurstöðum sínum skoðar hugveitan meðal annars glæpatíðni og vígbúnaðarvæðingu hvers lands fyrir sig. Ísland er, samkvæmt friðarstuðli ársins 2025, eins og verið hefur frá því að stuðullinn hefur verið gefinn út í fyrsta sæti og er því samkvæmt  þessu friðsælasta land heims.

Svíþjóð er hins vegar í 35. sæti, neðst allra Norðurlandanna. Það sem dregur Svíþjóð helst niður þegar kemur að öryggi innanlands eru ofbeldisglæpir, aðgangur að smærri vopnum, ímynd landsins þegar kemur að glæpum og fjöldi lögreglumanna á hvern íbúa. Lægstu einkunnirnar fær Svíþjóð hins vegar fyrir sinn þátt í átökum og deilum við önnur ríki, útflutning á vopnum og aukna hervæðingu. Þar er væntanlega verið ekki síst að vísa í aukinn viðbúnað Svía vegna framgöngu Rússlands.

Neðar

El Salvador er hins vegar í 104. sæti á listanum. Tíðni morða er hærri þar en í Svíþjóð, fleiri lögreglumenn á hvern íbúa, hlutfall þeirra sem eru í fangelsi er hærra, aðgangur að smærri vopnum er meiri, tíðni skipulagðra átaka og mótmæla er hærri. Þegar kemur að eigindlegu umfangi ofbeldisglæpa fá löndin hins vegar sömu einkunn. El Salvador fær hins vegar einnig lægri einkunn þegar kemur að ofbeldi sem er af pólitískum rótum runnið og pólitískur óstöðugleiki er þar meiri en í Svíþjóð. Ímynd landsins þegar kemur að glæpum er hins vegar betri en hjá Svíum.

Tíðni dauðsfalla vegna skipulagðra átaka er hins vegar hærri í Svíþjóð sem fær einnig lægri einkunn þegar kemur að eyðslu opinberra fjármuna í vígbúnað.

Þegar kemur hins vegar að öryggi almennt fær Svíþjóð um einum heilum í hærri einkunn en El Salvador.

Niðurstöður þessarar skýrslur eru því þær að Svíþjóð sé mun öruggara land þegar á heildina er litið en El Salvador.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 15 klukkutímum
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
Eyjan
Í gær
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
Eyjan
Fyrir 3 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi

Pennar

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Mest lesið

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

Nýlegt

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Vilja framlengja við hinn aldraða framherja
Sagður dauðþreyttur á ástandinu hjá Newcastle
Marinó leggur til þessa lausn á ástandinu á húsnæðismarkaði
Mættu með „blackface“ til að fagna Heimsmeistaranum – Ekki talið kynþáttaníð í Tyrklandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Vilhjálmur kjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun

Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun
Eyjan
Fyrir 1 viku
Allar stöðvar Orkunnar fá alþjóðlega umhverfisvottun  
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Helgi tekst á við nýtt verkefni – „Mikill heiður fyrir mig“

Sigurður Helgi tekst á við nýtt verkefni – „Mikill heiður fyrir mig“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar

Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Guðmundur Ingi brattur en smá þunglyndur eftir prófkjörið
Eyjan
Fyrir 1 viku
„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið

Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
Eyjan
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr nýr pistlahöfundur á Eyjunni
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn