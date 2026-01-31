Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar

Björg Magnúsdóttir, stjórnmálafræðingur og fjölmiðlakona, bar sigur úr býtum í oddvitaprófkjöri Viðreisnar í Reykjavík sem fram fór í dag. Um var að ræða rafræna kosningu þar sem allir meðlimir í Viðreisn, eldri en 16 ára og með lögheimili í Reykavík, höfðu kosningarétt. Alls voru um 2934 á kjörskrá en alls greidu 2109 atkvæði í prófkjörinu. Kjörsóknin nam því 72 prósentum.
Fjórir buðu sig fram sem oddvitaefni : Signý Sigurðardóttir, Björg Magnúsdóttir, Róbert Ragnarsson og Aðalsteinn Leifsson.
Niðurstöður prófkjörsins urðu þessi.
1. Björg Magnúsdóttir 1.011 atkvæði
2. Aðalsteinn Leifsson, 587 atkvæði
3. Róbert Ragnarsson 479 atkvæði
4. Signý Sigurðardóttir, 28 atkvæði
Auð atkvæði voru fjögur talsins.
Greinilegt var að taugatitringur var á lokametrunum en greint var frá því að óánægður flokksmaður hefði tilkynnt framboð Bjargar til kosningastjórnar fyrir brot á kosningareglum flokksins. Var framboði Bjargar gefið að sök að hafa haft samband, með sms-sendingu, við flokksmenn í félagaskrá Viðreisnar sem hefðu beðið um að vera ekki ónáðaðir. Kjörstjórn hafði í kjölfarið samband við framboðið og krafðist þess að slíkum sendingum yrði tafarlaust hætt.