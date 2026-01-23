Svarthöfði skrifar: Dóra Björt tekur bara ábyrgð á jákvæðum fréttum

Síðastliðinn fimmtudag steig Þröstur Ingólfur Víðisson, fyrrverandi eftirlitsmaður við vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, fram og birti langa færslu um þær breytingar sem gerðar hafa verið á áðurnefndri þjónustu undanfarin ár. Færslan var allrar athygliverð, sér í lagi vegna frétta af metfjölda slysa og beinbrota á höfuðborgarsvæðinu, nokkrum dögum fyrr.
Niðurstaða Þrastar, sem er í fámennum hópi þeirra sem þekkir skipulag starfseminnar út og inn, var sú að breytingar síðustu ára hefðu verið mikið ógæfuspor og gert það verkum að of mörg slys hefðu átt sér stað í aðstæðunum sem sköpuðust. Svo fór að DV sem og Morgunblaðið heyrðu í Þresti og unnu frétt upp úr færslunni.
Þar kom þó fram að sá misskilningur Þrastar að Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata, hefði leitt breytingarstarfið ásamt öðrum yfirmanni innan borgarkerfisins.
Dóra Björt brást ókvæða við þessum misskilningi Þrastar og benti á að hún hafi verið í fæðingarorlofi þegar breytingarvinnan stóð yfir og þess í stað bæri Alexandra Briem ábyrgð á vinnunni.
Fréttir miðlanna, sem og færsla Þrastar, voru í kjölfarið leiðréttar, eins og sjálfsagt er. Auk þess sem DV birti að auki sérstaka frétt um óánægju borgarfulltrúans.
Þó slík ónákvæmni sé óheppileg þá breytir það ekki því að gagnrýni Þrastar var sett fram af þekkingu og reynslu og átti fullt erindi við almenning.
Dóra Björt bætti svo við að sér þætti „óásættanlegt“ þegar henni væri kennt um eitthvað sem aflaga færi þegar hún hefði augljóslega ekki komið nálægt áðurnefndri vinnu.
Eins og áður segir henti Dóra Björt samherja sínum Alexöndru fúslega undir vagninn þegar á móti blés. Árið 2024 skrifaði Dóra Björt hins vegar pistil á Vísi þar sem hún steig fram og tók fulla ábyrgð á því hversu vel heppnaðar áðurnefndar breytingum.
„Vetrarþjónustan var endurskoðuð undir forystu okkar Pírata með það fyrir sjónum að breyta, auka og bæta þjónustuna í samræmi við ábendingar,“ skrifaði Dóra Björt meðal annars í pistlinum. Virtist hún fús að taka við hrósi fyrir störf annarra en minntist ekki einu orði á þátt Alexöndru.
Sennilega er prófkjörsskjálftinn í hæstu hæðum hjá Dóru Björtu en það er eiginlega „óásættanlegt“ þegar stjórnmálamenn reyna að eigna sér góðu verkin í hvívetna en hlaupa svo undan þeim vondu.