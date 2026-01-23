fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 23. janúar 2026 08:28

Dóra Björt Guðjónsdóttir, Mynd: Sigtryggur Ari

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, er ekki sátt við frétt DV sem birt var í gær og einnig á Mbl.is um vetrarþjónustu borgarinnar. Segist hún vilja vera dæmd af eigin verkum, ekki ákvarðanatökum sem hún kom hvergi nærri.

Frétt DV með yfirskriftinni Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni fjallaði um síðasta þriðjudag í borginni þegar hálka reyndist íbúum erfið. Í fréttinni var fjallað um færslu Þrösts Ingólfs Víðissonar, fyrrverandi eftirlitsmaður við vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, þar sem hann sagði borgina hafa klúðrað vetrarþjónustu með breytingum fyrir þremur árum undir forystu Dóru Bjartar og Hjalta Jóhannesar Guðmundssonar.

Hið rétta er að Dóra Björt kom ekki að handbók um vetrarþjónustuna og hefur fréttin verið leiðrétt.

Dóra Björt segir í færslu sinni að hún hafi hvergi komið að þessari vinnu þar sem hún hafi verið í fæðingarorlofi. Samkvæmt bréfi til Forsætisnefndar 31. ágúst 2022 var hún í fæðingarorlofi frá 1. september 2022. Þann 13. september sama ár var stýrihópur skipaður um endurskoðun vetrarþjónustu borgarinnar og kom skýrsla hópsins út 15. mars 2023. Í inngangi kemur fram:

Stýrihópnum var falið að vinna tillögu um fyrirkomulag vetrarþjónustu.
Stýrihópinn skipuðu: Alexandra Briem, Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Kolbrún Baldursdóttir.
Starfsmenn stýrihóps voru: Hjalti Jóhannes Guðmundsson, Björn Ingvarsson og Hafsteinn Viktorsson.
Með hópnum starfaði Daði Baldur Ottósson, ráðgjafi hjá EFLU verkfræðistofu.
Stýrihópurinn starfaði á tímabilinu 19. október 2022 til 1. febrúar 2023. Hópurinn hélt alls 10 fundi.

Meðal annars var fjallað um vetrarþjónustuna hér: Gunnar búinn að fá nóg – Segir viðtalið við Alexöndru hafa minnt á „grínskets úr Fóstbræðrum“

Dóra Björt segir í færslu sinni að ekki hafi verið nokkur tilraun gerð til að sannreyna staðreyndir við birtingu fréttanna í gær.

„Þar eru mér gerðar upp ákvarðanir og vinna við vetrarþjónustuhandbók Reykjavíkur sem ég einfaldlega kom ekki að þar sem ég var í fæðingarorlofi þegar vinnan fór fram. Burtséð frá inntaki gagnrýninnar þá er lágmarkskrafa að farið sé rétt með einfaldar staðreyndir, hvað þá þegar þær draga dilk á eftir sér fyrir fólk.

Ég tel mikilvægt að gagnrýni í opinberri umræðu byggi á réttum forsendum. Ég tek ábyrgð á þeim verkefnum og ákvörðunum sem ég hef sjálf komið að og er tilbúin að ræða þau af hreinskilni.

Það sem er hins vegar óásættanlegt er að vera ítrekað gerð ábyrg fyrir ákvörðunum og verkum sem ég kom ekki að og þurfa stöðugt að verja mig gegn rangfærslum og ósönnum ásökunum.“

Dóra Björt tekur einnig fyrir Álfabakka 2, hið svokallaða Græna gímald, sem mikið hefur verið rætt undanfarna mánaða. Segist hún hafa þolað stanslaust áreiti vegna málsins þrátt fyrir að hafa ekki komið að ákvarðanatöku um húsið.

„Annað dæmi er hið svokallaða „Græna gímald“. Ég sat ekki í skipulagsráði þegar það skipulag var samþykkt, ekki á nokkrum tímapunkti. Hvað þá sem formaður. Samt hef ég í á annað ár þurft að þola stanslaust áreiti – og jafnvel hótanir – vegna máls sem ég bar enga ábyrgð á.

Ég vinn af heilindum, af fagmennsku og með einlægan vilja til að gera hlutina vel. Ég er alltaf reiðubúin að ræða hvað megi betur fara. En ég er orðin þreytt á því að sitja undir níði og persónulegum árásum sem byggja á fullkomnum rangfærslum.

Dæmið mig af verkum mínum. Ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
LRH er komin á TikTok – Fara yfir piparúða í fyrsta myndbandinu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Margir Íslendingar viðurkenna að tilkynna sig veika án þess að vera veikir
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kvartaði yfir sekt fyrir að leggja í bílastæði fyrir fatlaða
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Stefnt til viðurkenningar á faðerni en hefur aldrei séð barnið sitt

Mest lesið

Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Hvað er að hjá Haaland?
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“

Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Ion nauðgaði konu eftir jólaboð
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“

Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“

Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“
Fréttir
Í gær
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Fréttir
Í gær

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“

Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Fréttir
Í gær
Össur segir Trump fara haltrandi heim frá Davos – „Grænland tók hann á óvæntu ippon“
Fréttir
Í gær
Segir aldrei fleiri bílastæði í borginni – „Þessi umræða er mesta væl sögunnar….“
Fréttir
Í gær

Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði

Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Fréttir
Í gær

Dregur áætlanir um refsitolla til baka

Dregur áætlanir um refsitolla til baka
Fréttir
Í gær
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Fréttir
Í gær
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Fréttir
Í gær

Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn

Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn
Fréttir
Í gær
Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland
Fréttir
Í gær
Læknarnir Lára og Valgerður lýsa áhyggjum sínum – „Alls staðar rekst maður á áfengi“
Fréttir
Í gær
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Fréttir
Í gær

Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“

Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“
Fréttir
Í gær

Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs

Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristrún Frosta um stöðu Grænlands: „Ég verð ekki sá forsætisráðherra“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir

Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Rannsókn lokið á Edition-morðunum – Vildi ekki að dóttirin yrði ein eftirlifandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“