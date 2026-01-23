„Dæmið mig af verkum mínum, ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri“

Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, er ekki sátt við frétt DV sem birt var í gær og einnig á Mbl.is um vetrarþjónustu borgarinnar. Segist hún vilja vera dæmd af eigin verkum, ekki ákvarðanatökum sem hún kom hvergi nærri.
Frétt DV með yfirskriftinni Segir klúður í vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar hafa valdið fjölda fólks líkamstjóni fjallaði um síðasta þriðjudag í borginni þegar hálka reyndist íbúum erfið. Í fréttinni var fjallað um færslu Þrösts Ingólfs Víðissonar, fyrrverandi eftirlitsmaður við vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar, þar sem hann sagði borgina hafa klúðrað vetrarþjónustu með breytingum fyrir þremur árum undir forystu Dóru Bjartar og Hjalta Jóhannesar Guðmundssonar.
Hið rétta er að Dóra Björt kom ekki að handbók um vetrarþjónustuna og hefur fréttin verið leiðrétt.
Dóra Björt segir í færslu sinni að hún hafi hvergi komið að þessari vinnu þar sem hún hafi verið í fæðingarorlofi. Samkvæmt bréfi til Forsætisnefndar 31. ágúst 2022 var hún í fæðingarorlofi frá 1. september 2022. Þann 13. september sama ár var stýrihópur skipaður um endurskoðun vetrarþjónustu borgarinnar og kom skýrsla hópsins út 15. mars 2023. Í inngangi kemur fram:
Stýrihópnum var falið að vinna tillögu um fyrirkomulag vetrarþjónustu.
Stýrihópinn skipuðu: Alexandra Briem, Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Kolbrún Baldursdóttir.
Starfsmenn stýrihóps voru: Hjalti Jóhannes Guðmundsson, Björn Ingvarsson og Hafsteinn Viktorsson.
Með hópnum starfaði Daði Baldur Ottósson, ráðgjafi hjá EFLU verkfræðistofu.
Stýrihópurinn starfaði á tímabilinu 19. október 2022 til 1. febrúar 2023. Hópurinn hélt alls 10 fundi.
Meðal annars var fjallað um vetrarþjónustuna hér: Gunnar búinn að fá nóg – Segir viðtalið við Alexöndru hafa minnt á „grínskets úr Fóstbræðrum“
Dóra Björt segir í færslu sinni að ekki hafi verið nokkur tilraun gerð til að sannreyna staðreyndir við birtingu fréttanna í gær.
„Þar eru mér gerðar upp ákvarðanir og vinna við vetrarþjónustuhandbók Reykjavíkur sem ég einfaldlega kom ekki að þar sem ég var í fæðingarorlofi þegar vinnan fór fram. Burtséð frá inntaki gagnrýninnar þá er lágmarkskrafa að farið sé rétt með einfaldar staðreyndir, hvað þá þegar þær draga dilk á eftir sér fyrir fólk.
Ég tel mikilvægt að gagnrýni í opinberri umræðu byggi á réttum forsendum. Ég tek ábyrgð á þeim verkefnum og ákvörðunum sem ég hef sjálf komið að og er tilbúin að ræða þau af hreinskilni.
Það sem er hins vegar óásættanlegt er að vera ítrekað gerð ábyrg fyrir ákvörðunum og verkum sem ég kom ekki að og þurfa stöðugt að verja mig gegn rangfærslum og ósönnum ásökunum.“
Dóra Björt tekur einnig fyrir Álfabakka 2, hið svokallaða Græna gímald, sem mikið hefur verið rætt undanfarna mánaða. Segist hún hafa þolað stanslaust áreiti vegna málsins þrátt fyrir að hafa ekki komið að ákvarðanatöku um húsið.
„Annað dæmi er hið svokallaða „Græna gímald“. Ég sat ekki í skipulagsráði þegar það skipulag var samþykkt, ekki á nokkrum tímapunkti. Hvað þá sem formaður. Samt hef ég í á annað ár þurft að þola stanslaust áreiti – og jafnvel hótanir – vegna máls sem ég bar enga ábyrgð á.
Ég vinn af heilindum, af fagmennsku og með einlægan vilja til að gera hlutina vel. Ég er alltaf reiðubúin að ræða hvað megi betur fara. En ég er orðin þreytt á því að sitja undir níði og persónulegum árásum sem byggja á fullkomnum rangfærslum.
Dæmið mig af verkum mínum. Ekki af einhverju sem ég kom hvergi nærri.“