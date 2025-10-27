fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Nýir lánaskilmálar í kjölfar hæstaréttardóms stórkostlegt tækifæri fyrir Seðlabankann

Ólafur Arnarson
Mánudaginn 27. október 2025 18:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í breyttum lánaskilmálum Landsbankans, sem kynntir voru í síðustu viku í kjölfar dóms Hæstaréttar í vaxtamálinu svonefnda felst að mjög verulega er dregið úr vægi verðtryggingar og hún eingöngu í boði fyrir fyrstu kaupendur. Þau lán verða að hámarki til 20 ára sem aftur hefur í för með sér að greiðslubyrði eykst svo um munar.

Þegar þetta er ritað hafa aðrir bankar ekki kynnt nýja lánaskilmála en vænta má þess að þeir verði nokkuð á sömu lund og nýir skilmálar Landsbankans.

Fasteignasalar og fleiri hafa lýst alvarlegum áhyggjum af því að þyngri greiðslubyrði muni kæla mjög fasteignamarkaðinn og hafa keðjuverkandi áhrif í þá veru að draga úr framboði á nýjum íbúðum. Verktakar muni halda að sér höndum og fyrir vikið geti ástandið á íbúðamarkaði orðið mjög alvarlegt þegar fram líða stundir.

Hægt er að taka undir þessar áhyggjur að óbreyttu. Ef ekkert verður að gert er mjög líklegt að sviðsmyndin verði ófögur. En vitaskuld væri það glapræði ef ekkert verður að gert.

Hér á Íslandi er vaxtastig mun hærra en í nágrannalöndum okkar. Krónan er örsmár gjaldmiðill sem hvergi er tekinn gildur nema hér á landi og líkist að því leyti Disneydollurum, sem eru gjaldgengir í skemmtigörðum Disney en hvergi annars staðar, eða spilapeningum í spilavíti sem eru verðlausir utan þess. Af þessu sökum er krónan viðkvæmur gjaldmiðill sem sveiflast mikið upp og niður, íslensku atvinnulífi og heimilum til mikils ama. Vegna þessara miklu sveiflna þarf Seðlabanki Íslands að jafnaði að halda uppi hærra vaxtastigi en aðrir Seðlabankar.

Ofan á þetta bætist verðtryggingin sem sætt hefur stigvaxandi gagnrýni á undanförnum árum, enda er eðli hennar óeðli sem flytur áhættu af sveiflum krónunnar og verðbólgu, sem gjarnan er af völdum mistaka í hagstjórn, á herðar lántakenda, fyrirtækja og heimila, en tryggir hag lánastofnana og fjármagnseigenda. Eðlilegt er að áhættu sé skipt milli lántakenda og lánveitenda en svo hefur ekki verið hér á landi.

Verðtryggingin hefur líka þann ókost að hún dregur úr virkni peningastefnu Seðlabankans. Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka, benti nýlega á þversögnina sem felst í því að þegar Seðlabankinn hækkar vexti þannig að nafnvextir óverðtryggðra lána fara upp fyrir sársaukamörk er hægt að skipta yfir í verðtryggð lán og lækka greiðslubyrði niður fyrir það sem var á óverðtryggðu láni áður en vaxtahækkun hófst. Í stað þess að vaxtahækkun dragi úr kaup- og fjárfestingagetu fólks og slái þannig á spennu getur hún orðið til þess að auka kaupmáttinn og stuðla að þenslu.

Í gegnum tíðina hefur þetta leitt ekki aðeins til þess að vextir eru hærri hér en annars staðar heldur einnig þess að Seðlabankinn hefur metið það svo að allar breytingar á vöxtum þurfi að vera meiri en ella.

Nú virðist Landsbankinn að mestu hafa slegið verðtryggð lán til einstaklinga út af borðinu. Í núverandi hávaxtaumhverfi geta afleiðingarnar orðið alvarlegar og valdið neyðarástandi á fasteignamarkaði sem myndi draga dilk á eftir sér í gegnum allt hagkerfið.

En í þessari stöðu felast líka stór tækifæri. Þegar verðtryggingin er nánast horfin verður peningastefnunefnd Seðlabanka íslands að taka tillit til þess að peningakerfið hér á landi hefur breyst. Í stað þess að við séum í raun með þrjá gjaldmiðla (óverðtryggða krónu, verðtryggða krónu og erlendar myntir sem 40 prósent íslensks atvinnulífs notar) yrðum við með tvo. Óverðtryggða krónu og svo erlendu myntirnar sem stórfyrirtækin nota.

Þá þarf Seðlabankinn ekki lengur að miða vaxtaákvarðanir sínar við það að þar sem þær hafi einungis bein áhrif á um helming markaðarins þurfi vextir að vera hærri en ella og breytast í stærri skrefum, aðallega þegar verið er að hækka þá.

Það er beinlínis hlutverk Seðlabankans að bregðast við svona breytingum. Honum ber að afstýra því að hér verði alvarleg kreppa vegna hárra vaxta. Almenningur mun ekki geta ráðið við greiðslubyrðina af nýjum lánum verði vöxtum áfram haldið svo háum sem nú er. Við þetta bætist að kulnunin í hagkerfinu er meiri og skarpari en gert hefur verið ráð fyrir m.a. vegna gjaldþrots Play og rekstrarstöðvunar álvers Norðuráls að tveimur þriðju hlutum. Seðlabankinn hlýtur því að lækka vexti myndarlega á komandi vikum og mánuðum.

Ef rétt verður brugðist við verður vonandi hægt að líta á dóm Hæstaréttar í vaxtamálinu sem atvikið sem gerði okkur kleift að lækka vaxtastig í landinu og gera fjármálakerfið gegnsærra og eðlilegra en það hefur verið frá 1979. Fært okkur nær því að vera eins og annað fólk.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Nýir lánaskilmálar í kjölfar hæstaréttardóms stórkostlegt tækifæri fyrir Seðlabankann
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig

Pennar

Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?
Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu
Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda
Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Hermann Hreiðarsson tekur við Val
Fær ekki sparkið þó stuðningsmenn séu öskuillir
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann
Rekinn eftir dapurt gengi
Ekki gerst síðan Leicester varð meistari
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Thomas Möller skrifar: Mælum rétt

Thomas Möller skrifar: Mælum rétt
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Benedikt Gíslason: Arion banki er minnsti kerfislega mikilvægi bankinn á Norðurlöndum – mikil tækifæri í sameiningu við Kviku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm

Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm
Eyjan
Fyrir 1 viku

Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna

Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans

Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar skrifar: Treystum fólkinu sem veit hvað það er að gera
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Ingi gefur ekki kost á sér áfram sem formaður Framsóknarflokksins

Sigurður Ingi gefur ekki kost á sér áfram sem formaður Framsóknarflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Kormákseðli þjóðskáldsins

Óttar Guðmundsson skrifar: Kormákseðli þjóðskáldsins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Benedikt Gíslason: Samkeppni mikil á íslenskum bankamarkaði – skattsporið stærra en erlendis
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þegar Zoom drap Sókrates

Nína Richter skrifar: Þegar Zoom drap Sókrates
Eyjan
Fyrir 1 viku
Benedikt Gíslason: Óvenjulegt að fá þrjú stór áföll í röð – yfirleitt líða áratugir á milli
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sigurður Ingi mun ekki víkja – gildir einu hvað Guðni hamast
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
Eyjan
Fyrir 1 viku

Benedikt Gíslason: FBA og Kaupþing undir sama þaki – skrítin stemning í mötuneytinu

Benedikt Gíslason: FBA og Kaupþing undir sama þaki – skrítin stemning í mötuneytinu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigríður nýr þingflokksformaður Miðflokksins

Sigríður nýr þingflokksformaður Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
Eyjan
Fyrir 1 viku

Einar vill leiða lista Miðflokksins í Kópavogi

Einar vill leiða lista Miðflokksins í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna

Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Orðið á götunni: Mikill titringur innan Framsóknar – sótt að Sigurði Inga