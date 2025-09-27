fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið

Eyjan
Laugardaginn 27. september 2025 06:00

Mynd/EPA

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sigurður skáld Breiðfjörð dvaldist um þriggja ára skeið í Grænlandi á 19. öldinni. Hann lýsir samskiptum hrokafullrar herraþjóðar við undirsáta sína. Danir litu niður á Grænlendinga sem barnalegt og óþroskað fólk sem hafa þyrfti vit fyrir. Þegar ég dvaldist í Kaupmannahöfn á árum áður kynntist ég vel þessari neikvæðu afstöðu Dana til Grænlendinga.

Nýlega var upplýst um þau áform danskra stjórnvalda að gera sem flestar grænlenskar konur ófrjóar. Læknar komu fyrir hormónalykkju hjá liðlega 4000 grænlenskum konum á áttunda áratug liðinnar aldar. Í flestum tilvikum var þetta gert án vitundar kvennanna.

Þýskir læknar í Auschwitz á dögum heimsstyrjaldarinnar gerðu tilraunir með frjósemi gyðingakvenna. Þetta var liður í hugmyndum þeirra um endanlega útrýmingu kynþáttarins. Alþjóðasamfélagið fordæmdi þessa starfsemi harðlega enda ekki í neinu samræmi við siðareglur lækna.

RÚV fjallaði um stóra lykkjumálið á Grænlandi á dögunum. Mette Frederiksen forsætisráðherra hélt fund með innfæddum og grét krókódílatárum og bað grænlenskar konur afsökunar. Fréttaskýrandi RÚV var í öngum sínum yfir harmi ráðherrans og vorkenndi henni meira en hinum eiginlegu fórnarlömbum. Búið er að margspila þessa tárvotu afsökunarbeiðni eins og hún veiti dönskum ráðamönnum syndaaflausn.

Málið er risastórt og fjölmargir embættismenn og læknar komu að ákvarðanatöku og framkvæmd. Þetta sýnir nýlenduveldið Danmörku í réttu ljósi. Þeir taka sér það vald að gera konur ófrjóar til að hindra að þjóð Inúíta fjölgi sér. Eitt það fyrsta sem læknar læra í námi sínu er að vinna sjúklingum sínum aldrei mein. Þessir dönsku kollegar létu sér það í léttu rúmi liggja enda töldu þeir að um óæðri kynstofn væri að ræða.

Það sýnir vel undirlægjuhátt Íslendinga gagnvart Dönum að standa alltaf með þeim í samskiptum við Grænlendinga. Þegar Trump bauðst til þess á dögunum að taka yfir stjórn landsins tóku allir helstu gáfumenn Íslands bakföll af hneykslan. Mér er þó til efs að jafnvel honum hefði dottið svívirða sem þessi í hug.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 17 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað

Mest lesið

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“

Nýlegt

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri

Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla

Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Frelsi til að vera tussa
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Svarthöfði skrifar: Sjálfstæðisflokkurinn á aðeins einn kost í stöðunni

Svarthöfði skrifar: Sjálfstæðisflokkurinn á aðeins einn kost í stöðunni
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Sleggjudómar
EyjanFastir pennar
27.08.2025
Thomas Möller skrifar: Er Ísland fimm stjörnu land?
EyjanFastir pennar
24.08.2025

Björn Jón skrifar: Sukkið vestur á Melum

Björn Jón skrifar: Sukkið vestur á Melum
EyjanFastir pennar
24.08.2025

Svarthöfði skrifar: Rétt mál, herre gud!

Svarthöfði skrifar: Rétt mál, herre gud!
EyjanFastir pennar
23.08.2025
Sigmundur Ernir skrifar: Enn þá bíður fortíðin fjölda ungmenna
EyjanFastir pennar
23.08.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Upp með Njálu