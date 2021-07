Hrifinn af Bjarna eftir fund þeirra – „Mjög hávaxinn og myndarlegur !! Og klár líka“

Vel virðist hafa farið milli Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og Suzuki Ryotari, nýs sendiherra Japans á Íslandi, ef marka má færslu Suzuki á Twitter um fund þeirra í gær.

Suzuki birti mynd af þeim saman og skrifaði: „Ég hitti þessa manneskju á skrifstofu hans í dag @Bjarni_Ben. Eins og sjá má á myndinni var hann mjög hávaxinn og myndarlegur!! (Og klár líka, að sjálfsögðu) Þegar ég stend við hliðina á honum virðist ég lítill.“

Bjarni var lukkulegur með hrósið og gætti þess að endurgjalda það í sínu eigin tísti.

„Mín var ánægjan @SUZUKIRoytaro1, og þú ert ekki sem verstur sjálfur!“

The pleasure was all mine @SUZUKIRyotaro1, and you’re not too bad yourself! https://t.co/CdNVQCsFwA

