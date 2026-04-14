Líkur á að tímabilið sé búið hjá Arnari

Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, gæti þurft að fara í aðgerð vegna meiðsla sem hann varð fyrir í fyrstu umferð Bestu deildar karla.
„Læknirinn hjá KR hefur verið í sambandi við bæklunarlækni varðandi það hvort ég þurfi að fara í aðgerð til þess að festa sinina aftur. Ég býst við því að fá svör varðandi það í dag,“ segir Arnar í samtali við Vísi.
Arnar sleit sin í hné og ef hann fer í aðgerð verður hann frá í sex mánuði og tímabilið í Bestu deildinni úr sögunni.
Arnar kom til KR á síðasta ári og tók stöðuna í marki liðsins af Halldóri Georgssyni, fari Arnar í aðgerð þarf KR að finna sér annan markvörð til að keppa við Halldór.