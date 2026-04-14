Flestir miðverðir United frá þegar liðið heimsækir Chelsea

Manchester United gæti verið í miklum vandræðum í varnarlínunni fyrir leik liðsins gegn Chelsea um helgina.
Lið Michael Carrick tapaði 2-1 gegn Leeds United á Old Trafford á mánudag og fékk þar áfall þegar Lisandro Martinez var rekinn af velli. Hann fékk rautt spjald fyrir að toga í hár Dominic Calvert-Lewin og verður í kjölfarið í þriggja leikja banni.
Þá gæti Harry Maguire einnig misst af leiknum, en hann á yfir höfði sér lengra bann eftir að hafa verið rekinn af velli gegn Bournemouth og sakaður um að hafa móðgað fjórða dómara.
Auk þess er Matthijs de Ligt enn frá vegna bakmeiðsla sem hafa haldið honum frá keppni síðan í nóvember.
Ef Maguire verður einnig í banni gæti staðan orðið sú að aðeins Leny Yoro verði tiltækur af reynslumeiri miðvörðum liðsins.
Unglingurinn Ayden Heaven er þá líklegur til að fá stærra hlutverk, en hinn 19 ára gamli leikmaður hefur fengið takmörkuð tækifæri síðan Carrick tók við liðinu.