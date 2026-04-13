Stoltur af því að hafa ekki pissað undir í þrjátíu ár

Tony Adams nálgast stór tímamót á þessu ári, en hann verður sextugur síðar á árinu. Fyrrum fyrirliði Arsenal ætlar þó ekki að halda stórt afmælispartí, heldur fagna með litlum hópi fólks sem hefur stutt hann í bataferli sínu.
Ástæðan er sú að árið markar ekki aðeins 60 ára afmæli hans heldur einnig 30 ár síðan hann viðurkenndi áfengisfíkn sína og hóf nýtt líf. Adams hefur verið opinskár um erfiða tíma í lífi sínu og segir sig afar stoltan af því að hafa haldið sér edrú í þrjá áratugi.
„Ég er stoltur af því að hafa ekki pissað undir í 30 ár,“ segir Adams.
Adams var einn besti varnarmaður Englands á sínum tíma og fyrirliði landsliðsins á UEFA Euro 1996. Hann hefur nú gefið út bók sem ber heitið 1996, þar sem hann rifjar upp þessa erfiðu en mikilvægu kafla í lífi sínu.
Bókin er skrifuð með hjálp rithöfundarins Ian Ridley og er bæði persónuleg saga og hvatning til annarra sem glíma við svipuð vandamál.
Adams segir að þessi tímamót skipti hann miklu máli og séu ástæða stolts.