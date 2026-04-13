Nýtt hlutverk Gareth Southgate í gær vakti athygli

Gareth Southgate nýtur lífsins utan landsliðsstarfs eftir að hafa látið af störfum sem þjálfari enska landsliðsins.
Heimsmeistaramótið er á næsta leiti og undirbúningur fyrir slíkt mót er jafnan krefjandi. Að þessu sinni er það þó Thomas Tuchel sem ber ábyrgðina, en hann tók við enska landsliðinu af Southgate.
Southgate, sem er 55 ára, hefur nýtt tímann til að prófa nýja hluti og sást meðal annars sem sérfræðingur í útsendingu Sky Sports frá Masters-mótinu í golfi í gær.
Hann tók þátt í umfjöllun stöðvarinnar fyrir lokaumferðina á Augusta National og vakti athygli fyrir nýtt hlutverk sitt.
Eftir mörg ár við stjórnvölinn hjá enska landsliðinu virðist Southgate njóta þess að taka skref til baka og slaka á, á meðan Tuchel undirbýr liðið fyrir komandi stórmót.