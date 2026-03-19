Enska úrvalsdeildin enn í frábærum málum varðandi fimmta sætið – Svona er staðan

Enska úrvalsdeildin er mjög nálægt því að tryggja sér fimm sæti í Meistaradeild Evrópu annað árið í röð, samkvæmt stuðlakerfi UEFA.
Arsenal og Liverpool eru komin í 8-liða úrslit keppninnar, sem hefur styrkt stöðu Englands verulega í stigakeppninni.
Hins vegar féllu Manchester City, Tottenham, Chelsea og Newcastle öll úr leik í 16-liða úrslitum eftir þung töp.
Stuðlakerfið byggir á árangri liða þjóða í Evrópukeppnum, þar sem stig eru reiknuð út frá úrslitum og deilt niður á fjölda liða frá hverju landi.
Enska deildin er enn með afgerandi forskot og þarf mikið til að önnur lönd, eins og Spánn eða Ítalía, nái að fara fram úr þeim.
Þó getur staðan enn breyst ef ensk lið tapa öllum sínum leikjum sem eftir eru og önnur lönd ná fullkomnum árangri.
Aston Villa, Nottingham Forest og Crystal Palace geta enn bætt við stigum fyrir England í Evrópudeild og Sambandsdeild.
Ef allt gengur eðlilega fyrir sig ætti enska úrvalsdeildin að tryggja sér þetta auka sæti á næstu dögum.
Staðan eins og er
1. England – 23.847 stig
2. Spain – 19.468 stig
3. Germany – 18.642 stig
4. Portugal – 18.300 stig
5. Italy – 17.928 stig