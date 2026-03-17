Arsenal flaug áfram – Chelsea og City áttu aldrei séns

Hvorki Chelsea né Manchester City tókst að snúa við erfiðri stöðu í seinni leik 16-liða úrslita Meistaradeildarinnar í kvöld.
Chelsea tapaði fyrri leiknum við Evrópumeistara PSG 5-2 og sá aldrei til sólar í kvöld. Frakkarnir unnu 0-3 með mörkum frá Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola og Senny Mayulu.
Real Madrid leiddi 3-0 gegn Manchester City og staðan varð enn erfiðari fyrir enska liðið eftir um 20 mínútur í kvöld þegar Bernardo Silva fékk dæmt á sig víti og rautt spjald fyrir að handleika boltann. Vinicius Junior fór á punktinn og skoraði.
Erling Braut Haaland lagaði stöðuna fyrir City skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks en Vinicius innsiglaði 1-2 sigur, samanlagt 5-1, undir lok leiks.
Arsenal vann þá sannfærandi 2-0 sigur á Bayer Leverkusen, samanlagt 3-1. Eberechi Eze og Declan Rice gerðu lagleg mörk fyrir Skytturnar í kvöld.
Arsenal mætir Sporting í 8-liða úrslitum, Real Madrid mætir að öllum líkindum Bayern Munchen og PSG mætir Galatasaray eða Liverpool.