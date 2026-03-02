Þrálátt vandamál í London – „Þetta er ekki ásættanlegt“

Chelsea mátti þola 2-1 tap gegn Arsenal á Emirates í ensku úrvalsdeildinni í gær og enn og aftur fékk liðið rautt spjald.
Pedro Neto var rekinn af velli á 70. mínútu eftir að hafa fengið tvö gul spjöld og er þetta níunda rauða spjald Chelsea á tímabilinu í öllum keppnum.
Knattspyrnustjórinn Liam Rosenior var ómyrkur í máli eftir leik.
„Við þurfum að gera eitthvað í þessu, klárlega. Þetta er ekki ásættanlegt. Sérstaklega í síðustu tveimur leikjum, við höfum við skapað okkar eigin vandamál,“ sagði Rosenior.
„Við þurfum að finna ástæðuna. Þetta snýst um einbeitingu og er eitthvað sem við verðum að laga. Ef við gerum það ekki mun þetta kosta okkur.“
Chelsea er nú í sjötta sæti með 45 stig og mætir Aston Villa á útivelli í næstu umferð.