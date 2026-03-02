fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Útlit fyrir slag Manchester-liðanna um fokdýran miðjumann

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Þrálátt vandamál í London – „Þetta er ekki ásættanlegt“

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 2. mars 2026 11:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Chelsea mátti þola 2-1 tap gegn Arsenal á Emirates í ensku úrvalsdeildinni í gær og enn og aftur fékk liðið rautt spjald.

Pedro Neto var rekinn af velli á 70. mínútu eftir að hafa fengið tvö gul spjöld og er þetta níunda rauða spjald Chelsea á tímabilinu í öllum keppnum.

Knattspyrnustjórinn Liam Rosenior var ómyrkur í máli eftir leik.

„Við þurfum að gera eitthvað í þessu, klárlega. Þetta er ekki ásættanlegt. Sérstaklega í síðustu tveimur leikjum, við höfum við skapað okkar eigin vandamál,“ sagði Rosenior.

„Við þurfum að finna ástæðuna. Þetta snýst um einbeitingu og er eitthvað sem við verðum að laga. Ef við gerum það ekki mun þetta kosta okkur.“

Chelsea er nú í sjötta sæti með 45 stig og mætir Aston Villa á útivelli í næstu umferð.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Þrálátt vandamál í London – „Þetta er ekki ásættanlegt“
433Sport
Fyrir 33 mínútum
Íslenska liðið undirbýr sig af kappi á Spáni – Risastór vika framundan
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Útlit fyrir slag Manchester-liðanna um fokdýran miðjumann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool taki ekki í mál að selja
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Athæfi Messi í nótt vekur athygli – Sjáðu hvað hann gerði
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Rice fór meiddur af velli – Stuðningsmenn vonast til að færsla hans sé góðs viti
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Myndband: Uppákoma í Garðabæ um helgina vekur athygli – Hvað sagði Samúel sem gerði allt vitlaust?
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
BBC segir öll vötn renna til þess að Salah fari

Mest lesið

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“

Nýlegt

Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Allt að 30 ára bið eftir geðlæknisþjónustu – ,,Það ræður ekkert kerfi við þetta”
Myndband: Uppákoma í Garðabæ um helgina vekur athygli – Hvað sagði Samúel sem gerði allt vitlaust?
BBC segir öll vötn renna til þess að Salah fari
Eigendur þriggja húsa lögðu borgina sem fór ekki eftir ákvæðum laga
Guðrún: „Þung og sorgleg tíðindi“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Stórt sumar framundan í Garðabæ – „Ég á eftir að sjá það“

Stórt sumar framundan í Garðabæ – „Ég á eftir að sjá það“
433Sport
Í gær
Spyr hvort Rúnar verði áfram ef þetta verður staðan – „Held það verði meira að segja rosalega erfitt“
433Sport
Í gær
Lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála í Hafnarfirði – „Þegar það verða svona læti er það slæmt“
433Sport
Í gær

Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“

Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“
433Sport
Í gær

Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar

Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar
433Sport
Í gær
Nýjar upplýsingar flækja stöðu Arsenal
433Sport
Í gær

Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta

Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta
433Sport
Í gær
Lögreglan leitar að glæpamanni sem líkist Steven Gerrard
433Sport
Í gær
Van Persie reiður yfir óviðeigandi umræðu um Sterling
433Sport
Í gær

Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna

Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna
Sport
Fyrir 2 dögum

Trúir ekki öðru en að þetta gjörbreytist í Vesturbænum

Trúir ekki öðru en að þetta gjörbreytist í Vesturbænum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Southgate vill bara ræða við stóru strákana
433Sport
Fyrir 2 dögum
Segir kostulega sögu af því þegar hann hitti Maradona á veitingastað
433Sport
Fyrir 2 dögum

Þénaði 18 milljónir á viku en á í vandræðum í dag – Glímir við þunglyndi og tók því þetta starf

Þénaði 18 milljónir á viku en á í vandræðum í dag – Glímir við þunglyndi og tók því þetta starf
433Sport
Fyrir 2 dögum
Segir þetta helstu hindrunina fyrir Íslendinga – Hvetur Kára til að græja beint flug
433Sport
Fyrir 2 dögum
Opta-ofurtölvan stokkar spilin – Þetta lið er líklegast til að vinna Meistaradeildina
433Sport
Fyrir 2 dögum
Harðorður Sigurbjörn með eldræðu um stöðu mála á Íslandi – „Mér finnst þetta galið“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi

Southgate hefur engan áhuga á slíku starfi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af

Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af
433Sport
Fyrir 2 dögum
Norwich seldi leikmann á yfir þrjá milljarða
433Sport
Fyrir 2 dögum

FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs

FH neitaði að klára leikinn vegna veðurs
433Sport
Fyrir 2 dögum
Segir leikmanni sínum að halda haus eftir orðróma um Arsenal
433Sport
Fyrir 2 dögum
Jóhann segir fréttirnar frá Eyjum merki um vandræðagang – „Það stappar ekki stálinu í neinn“
433Sport
Fyrir 2 dögum

United og Liverpool draga sig úr kapphlaupinu ef þetta er verðmiðinn

United og Liverpool draga sig úr kapphlaupinu ef þetta er verðmiðinn
433Sport
Fyrir 2 dögum

Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna

Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ungur leikmaður Tottenham á óskalista tveggja af stærstu félögum heims
433Sport
Fyrir 2 dögum
Kemur með áhugaverðan punkt um Gylfa Þór – Staðan sé nú allt önnur