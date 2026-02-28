Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar

Mauricio Pochettino hefur ekki útilokað mögulega endurkomu til Tottenham eftir heimsmeistaramótið í sumar.
Argentínumaðurinn, sem stýrir bandaríska landsliðinu, segir að fókusinn sé alfarið á HM sem liðið mun halda að hluta til, en viðurkennir að allt sé opið þegar mótinu lýkur. Samningur hans við bandaríska sambandið rennur út eftir keppnina.
„Það eru alltaf sögusagnir og ég er stöðugt orðaður við félög,“ sagði Pochettino í viðtali við spænska útvarpsþáttinn Radiogaceta de los Deportes.
Hann nefndi sérstaklega Tottenham, þar sem hann naut mikillar velgengni á sínum tíma, en benti á að slíkar umræður spretti oft upp þegar lið ganga illa og fólk horfi til fortíðarinnar.
Pochettino lagði áherslu á að hann væri ekki að hugsa um næsta starf að svo stöddu.
„Við erum einbeittir að Heimsmeistaramótinu og bandaríska landsliðinu. Eftir það sjáum við hvað gerist,“ sagði hann.