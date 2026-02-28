Nýjar upplýsingar flækja stöðu Arsenal

Newcastle hefur styrkt stöðu sína í kringum Anthony Gordon með því að tryggja að samningur hans við félagið gildi til ársins 2030.
Undanfarið hafa verið fréttir um að Arsenal hafi mikinn áhuga á að fá kantmanninn í sumarglugganum og sé tilbúið að greiða allt að 75 milljónir punda fyrir hann. Talið var að Gordon ætti aðeins tvö ár eftir af samningi sínum, en nýjar upplýsingar staðfesta að hann sé bundinn félaginu til ársins 2030.
Gordon, sem er 25 ára gamall, skrifaði undir langtímasamning við Newcastle í október 2024 og á enn fjögur ár eftir af þeim samningi.
Þessi staða styrkir samningsstöðu Newcastle verulega og gerir félaginu kleift að standa fast gegn áhuga annarra liða.
Gordon hefur verið einn af lykilmönnum Newcastle á síðustu misserum og félagið virðist staðráðið í að halda honum áfram í sínum röðum.