Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna

David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, segir að aukin áhersla á föst leikatriði sé farin að gera fótbolta líkari glímu og kallar eftir því að dómarar taki fastar á svokölluðum „skítabrögðum“.
Everton fékk gagnrýni eftir 1-0 tap gegn Manchester United þar sem leikmenn liðsins þröngvuðu sér inn í markteiginn og settu mikla pressu á markvörðinn Senne Lammens. Moyes segir þó að það hafi ekki verið ætlunin.
„Í hreinskilni sagt var þetta ekki planið hjá okkur í hornspyrnum og erfitt var að koma skilaboðunum til skila,“ sagði hann.
Hann telur þó stærra vandamál liggja að baki. „Það hefur fengið að þróast þannig að menn eru að blokka markverði og varnarmenn og dómarar virðast ekki vilja skipta sér af þessu.“
Moyes segir leikinn nú á köflum minna á glímu. „Áður fyrr var dæmt aukaspyrna fyrir slíkt, en nú er þetta orðið stór hluti leiksins.“