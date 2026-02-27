Liverpool setur miðvörð á óskalista sinn

Liverpool hefur bæst í hóp félaga sem hafa mikinn áhuga á varnarmanninum Murillo hjá Nottingham Forest, samkvæmt enskum miðlum.
Brasilíumaðurinn, sem er 23 ára gamall, hefur vakið mikla athygli með frammistöðu sinni á tímabilinu og er talinn einn efnilegasti miðvörður deildarinnar. Frammistaða hans hefur ekki farið fram hjá stærstu félögum en nú er talið að Liverpool sé komið fast inn í myndina í baráttunni um hann.
Chelsea er þó enn sagt vera fremst í röðinni og hefur fylgst grannt með þróun mála hjá leikmanninum um nokkurt skeið. Lundúnaliðið lítur á Murillo sem mikilvæga viðbót í vörnina til framtíðar.
Nottingham Forest er hins vegar ekki undir neinni pressu að selja og gæti því sett hátt verðmiða á varnarmanninn ef til viðræðna kemur í sumar.