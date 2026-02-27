Byrjaðir að skoða markverði fyrir sumarið

Newcastle United er farið að skoða möguleika á að styrkja markvarðarstöðuna til lengri tíma og hefur beint sjónum sínum að tveimur ungum markvörðum í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt heimildum hafa Newcastle-menn áhuga á Bart Verbruggen, landsliðsmarkverði Hollands sem leikur með Brighton, og James Trafford, markverði Manchester City. Báðir eru þeir 23 ára gamlir og taldir meðal efnilegustu markvarða sinnar kynslóðar.
Markmiðið er að finna arftaka fyrir Nick Pope, aðalmarkvörð liðsins, sem er orðinn 33 ára gamall. Pope hefur verið lykilmaður hjá Newcastle undanfarin ár, en félagið vill tryggja stöðugleika til framtíðar með því að undirbúa sig fyrir kynslóðaskipti í markinu.
Verbruggen hefur slegið í gegn hjá Brighton með góðri spilamennsku og ró í markinu, á meðan Trafford er hátt metinn hjá Manchester City þrátt fyrir takmarkaða spilatíma.