Vilja hefja formlega rannsókn vegna nasistakveðju sem átti sér stað í gærkvöldi

Real Madrid hefur hafið rannsókn á stuðningsmanni sem er sakaður um að hafa framkvæmt nasistakveðju fyrir leik liðsins gegn Benfica í Meistaradeildinni.
Atvikið átti sér stað á Santiago Bernabéu leikvanginum rétt fyrir leik, þar sem stór borði með skilaboðunum „No To Racism“ var sýndur. Þrátt fyrir það sást einn áhorfandi gera umdeilda handahreyfingu úr stúkunni.
Öryggisverðir á vellinum brugðust hratt við, auðkenndu manninn og fjarlægðu hann úr sæti sínu á leikvanginum sem tekur yfir 80 þúsund manns.
Í yfirlýsingu frá Real Madrid segir að félagið fordæmi slíka hegðun harðlega og muni grípa til aðgerða. „Við fordæmum hvers kyns athafnir sem hvetja til haturs og ofbeldis í íþróttum og samfélaginu,“ segir meðal annars.
Félagið hefur óskað eftir því að aganefnd þess hefji tafarlaust ferli til að vísa stuðningsmanninum úr félaginu til frambúðar.