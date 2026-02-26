Horfa til Manchester í stað Madrídar

Barcelona hefur áhuga á Omar Marmoush, sóknarmanni Manchester City, samkvæmt spænska blaðinu Sport.
Hinn 27 ára gamli Marmoush kom til City frá Frankfurt á miðju síðasta tímabili, en hann hefur verið inn og út úr liðinu hjá Pep Guardiola.
Börsungar eru sagðir ætla að fá inn framherja í sumar og hefur Julian Alvarez hjá Atletico Madrid verið nefndur töluvert í því samhengi.
Það þykir þó raunhæfari kostur að fá Marmoush, ef marka má Sport, en Alvarez er á óskalista stórliða á Englandi til að mynda.