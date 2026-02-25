Pirraður eftir skellinn gegn Norðmönnunum – Kennir umdeildu atviki gegn Liverpool um að svona fór

Nicolo Barella var eðlilega súr eftir að Inter féll úr leik í Meistaradeildinni gegn Bodo/Glimt og rifjaði upp umdeilt atvik úr leik gegn Liverpool í desember.
Bodo/Glimt sló Inter út á San Siro, samanlagt 5-2. „Við reyndum en þeir voru betri. Það er pirrandi að hafa misst af efstu átta í deildarkeppninni með einu stigi, því þeir dæmdu fáránlega vítaspyrnu á 90. mínútu gegn Liverpool,“ sagði Barella eftir leik.
Hann átti þar við atvik þegar vítaspyrna var dæmd á Alessandro Bastoni í deildarkeppninni fyrir áramót með hjálp VAR og Dominik Szoboszlai skoraði úr vítinu.
„Án þess hefðum við sloppið við tvo auka leiki og ferðina til Noregs,“ bætti Barella við.