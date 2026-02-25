Erfiðar aðstæður fyrir Strákana okkar

Íslenska karlalandsliðið mætir Mexíkó í vináttulandsleik þar ytra klukkan 02 í nótt að íslenskum tíma. Loftið er þunnt þar sem leikurinn fer fram.
Leikurinn fer fram utan opinbers landsleikjaglugga og því er íslenski hópurinn aðallega skipaður leikmönnum úr Bestu deildinni. Það eru þó þekktar stærðir eins og Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson í hópnum.
KSÍ vekur athygli á því að Queretaro, borgin þar sem leikurinn verður spilaður, er hátt í 2 þúsund metra yfir sjávarmáli. Sambandið segr leikmenn íslenska liðsins hafa fundið vel fyrir þunna loftinu á æfingum í vikunni.
Lið Mexíkó í nótt er alfarið skipað leikmönnum úr deildinni þar í landi, en þó eru einhverjir þar sem gera sér vonir um að vera valdir fyrir lokakeppni HM, sem fer einmitt fram í Mexíkó, auk Bandaríkjunum og Kanada, í sumar. Verkefni næturinn er því ærið fyrir Strákanna okkar.