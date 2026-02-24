Forsetinn tjáir sig um meint kynþáttaníð fyrir átökin á morgun

Forseti Benfica, Rui Costa, hefur brugðist við ásökunum um að Gianluca Prestianni hafi gerst sekur um kynþáttaníð í garð Vinicius Junior í fyrri leik liðanna í umspili Meistaradeildarinnar í Lissabon í síðustu viku.
Vinicius skoraði sigurmark Real Madrid í 1-0 sigri, en leikurinn féll í skuggann af ásökunum um að Prestianni hefði notað niðrandi orð vegna húðlitar Brasilíumannsins. Kylian Mbappe sagðist til að mynda hafa heyrt argentínska leikmanninn segja „api“ fimm sinnum.
UEFA hefur sett Prestianni í bráðabirgðabann í einn leik á meðan rannsókn stendur yfir og hann missir því af seinni leiknum á Santiago Bernabeu á morgun. Prestianni hefur neitað sök og sagt að Vinicius hafi misskilið hann. Benfica hefur áfrýjað ákvörðuninni.
Costa sagði félagið standa að fullu gegn kynþáttafordómum og að Benfica sé fyrirmyndafélag í þeim efnum. Hann fullyrti að Prestianni sé ekki rasisti og að hann myndi aldrei leyfa rasista að spila fyrir félagið.