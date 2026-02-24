Falleg skilaboð Ronaldo til Lindsey Vonn vekja mikla athygli

Knattspyrnugoðsögnin Cristiano Ronaldo hefur sent hlý skilaboð til skíðadrottningarinnar Lindsey Vonn eftir að hún slasaðist alvarlega á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó.
Vonn, sem er 41 árs og keppir fyrir Bandaríkin, lenti í skelfilegu falli þegar hún missti stjórn á sér og rakst á stöng á leið sinni niður brekkuna. Hún öskraði af sársauka og var flutt með þyrlu á sjúkrahús þar sem í ljós kom að hún hafði brotið fót og ökkla illa.
Í kjölfarið fór hún í nokkrar aðgerðir og þurfti ein þeirra að tryggja að hún héldi fætinum. Nú hefur hún verið útskrifuð af sjúkrahúsi, en fram undan er löng og erfið endurhæfing.
Ronaldo sendi henni hvetjandi skilaboð á samfélagsmiðlum þar sem hann hrósaði styrk hennar og baráttuanda. „Meistarar skilgreinast ekki aðeins af sigrum heldur einnig þeim augnablikum þegar þeir gefast ekki upp,“ skrifaði Portúgalinn.
Þá lét Zlatan Ibrahimović einnig til sín taka og hvatti Vonn áfram með orðunum. „Að gefast upp er ekki valkostur.“
Skilaboðin hafa veitt Vonn aukinn kraft á erfiðum tíma og sýna stuðning stórstjarna úr íþróttaheiminum við hana eftir slysið.