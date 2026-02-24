Arnar: „Þetta hefur verið erfiður tími fyrir mig persónulega“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari er brattur fyrir vináttuleiknum við Mexíkó aðfaranótt fimmtudags. Hann fer í leikinn til að ná í úrslit.
Lið Íslands er að mestu skipað leikmönnum úr Bestu deildinni og það mexíkóska inniheldur leikmenn úr deildinni heima fyrir einnig.
Arnar telur að það verði gott að komast út á völl, nú þegar nokkrir mánuðir eru liðnir frá svekkjandi jafntefli við Úkraínu í undankeppni HM, þar sem Íslandi mistókst að komast í umspil.
„Þessi leikur hefur mikla þýðingu. Það er langt liðið síðan við spiluðum við Úkraínu. Þetta hefur verið erfiður tími fyrir mig persónulega, fjórir mánuðir. Það er mikil gleði að vera loks komnir út á völl.
Svo er þetta bara landsleikur. Það er alveg sama hvort bestu leikmennirnir eru að mæta eða ekki. Við viljum standa okkur vel og ná í úrslit,“ segir Arnar við miðla KSÍ.
Leikurinn er þýðingarmikill fyrir þá leikmenn sem hann spila.
„Þeir eru ekki bara að koma fram fyrir hönd þjóðarinnar heldur líka Bestu deildarinnar. Þetta eru elítuleikmenn úr okkar sterkustu deild og það er gaman fyrir þá að máta sig á móti sterku liði Mexíkó.“
Leikurinn hefst klukkan 02 aðfaranótt fimmtudags. Búist er við 34 þúsund stuðningsmönnum Mexíkó á vellinum.
Viðtalið við Arnar í heild er í spilaranum hér ofar.