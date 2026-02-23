Verður sektaður ef hann lærir ekki tungumálið hratt og örugglega

Kólumbíski landsliðsmaðurinn Luis Díaz þarf ekki aðeins að standa sig inni á vellinum hjá Bayern München heldur einnig utan hans. Bayern keypti Diaz frá Liverpool síðasta sumar.
Samkvæmt þýska miðlinum Bild er sérstakt ákvæði í samningi Díaz sem kveður á um að hann verði að sækja þýskunám á meðan hann spilar fyrir félagið. Markmiðið er að hjálpa honum að aðlagast betur lífinu í Þýskalandi og samskiptum innan liðsins.
Ef framherjinn sýnir ekki nægilegar framfarir í tungumálinu gæti það haft fjárhagslegar afleiðingar. Samkvæmt skýrslunni geta sektir numið allt frá 5.000 evrum upp í 50.000 evrur ef hann stenst ekki kröfur í mati á færni sinni.
Bayern hefur lengi lagt áherslu á aga og fagmennsku hjá leikmönnum sínum og þetta ákvæði er talið hluti af þeirri stefnu. Félagið vill tryggja að leikmenn aðlagist hratt bæði innan sem utan vallar.
Þetta sýnir hversu miklar kröfur eru gerðar til leikmanna á hæsta stigi, ekki aðeins í fótbolta heldur einnig í daglegu lífi.