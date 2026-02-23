Leikur Strákanna okkar hugsanlega í uppnámi

Fjórum leikjum í mexíkósku deildinni var frestað í nótt eftir að valdamikill glæpaforingi var drepinn af hernum.
Íslenska landsliðið á að spila vináttuleik við Mexíkó þar í landi aðfaranótt fimmtudags og er liðið mætt á staðinn. Nú er því velt upp hvort leikurinn fari fram. Gæti það skýrst síðar í dag.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, kallaður El Mencho, er maðurinn sem um ræðir. Var hann einn þekktasti glæpaforingi Mexíkó.
Meðlimar gengja víða í Mexíkó brenndu bíla og fleira til í kjölfar andláts El Mencho. Ástandið er því eldfimt.