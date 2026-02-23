Fjármálasérfræðingur útskýrir hvað það myndi þýða fyrir Tottenham að falla

Fjármálasérfræðingurinn Kieran Maguire hefur útskýrt hversu dýrkeypt það gæti orðið fyrir Tottenham að falla úr ensku úrvalsdeildinni.
Tottenham situr í 16. sæti eftir 4-1 tap gegn erkifjendunum í Arsenal. Liðið er aðeins fjórum stigum fyrir ofan fallsæti og lítur alls ekki vel út þessa dagana, til að mynda í samanburði við nokkur af þeim liðum sem þeir berjast við á þessum enda deildarinnar.
Maguire segir að tekjutapið sem fylgdi falli gæti orðið gríðarlegt. Tottenham skiluði um 600 milljónum punda í tekjur á síðasta tímabili, en félagið kæmist ekki nærri því í B-deildinni.
Helstu fjárhagslegu áhrifin:
-
Sjónvarpstekjur: Tottenham fær um 190 milljónir punda í sjónvarpstekjur í úrvalsdeildinni. Með falli, meira að segja með svokölluðum fallhlífagreiðslum, gæti sú upphæð lækkað í um 45 milljónir punda.
-
Skuldastaða: Félagið skuldar samkvæmt útreikningum yfir 300 milljónir punda í ógreidd félagaskiptagjöld til annarra félaga. Þær skuldbindingar hverfa ekki þó liðið falli.
-
Leikmannasamningar og afborganir: Tottenham hefur fjárfest mikið í leikmönnum síðustu ár og afborganir af þeim samningum myndu halda áfram, þrátt fyrir minni tekjur.
Maguire bendir þó á að nýi leikvangurinn og viðburðarekstur félagsins, tónleikar og aðrir stórviðburðir, myndu halda áfram og milda höggið að einhverju leyti.