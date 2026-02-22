Hafði uppi stór orð um nýjasta Íslandsvininn eftir dvöl hans hér á landi

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Harry Maguire var staddur á Íslandi með eiginkonu sinni á dögunum í fríi, þar sem lið hans Manchester United átti ekki leik í bikarnum og því myndaðist glufa.
Englendingurinn talaði afar vel um fríið hér á landi, en hann hefur verið góður fyrir United síðustu vikur, frá því Michael Carrick tók við liðinu.
„Er þetta ekki pund fyrir pund besti hafsentinn í ensku úrvalsdeildinni síðustu 4-5 vikurnar? Hann hefur haft gott af því að koma til Íslands og fá sér aðeins í glas með Gillzaranum. Hann virðist hafa notið þess vel,“ sagði Hörður, en Egill Einarsson birti mynd af sér með Maguire hér á landi.
Þetta er góð landkynning fyrir Ísland. „Við komumst allavega í ensku pressuna með þessu,“ sagði Hörður.
