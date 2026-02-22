fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Líkti efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar við Tottenham í ræðu sinni – Myndband

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Hafði uppi stór orð um nýjasta Íslandsvininn eftir dvöl hans hér á landi

433
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 07:00

Maguire hitti Gillz.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.

Harry Maguire var staddur á Íslandi með eiginkonu sinni á dögunum í fríi, þar sem lið hans Manchester United átti ekki leik í bikarnum og því myndaðist glufa.

Englendingurinn talaði afar vel um fríið hér á landi, en hann hefur verið góður fyrir United síðustu vikur, frá því Michael Carrick tók við liðinu.

„Er þetta ekki pund fyrir pund besti hafsentinn í ensku úrvalsdeildinni síðustu 4-5 vikurnar? Hann hefur haft gott af því að koma til Íslands og fá sér aðeins í glas með Gillzaranum. Hann virðist hafa notið þess vel,“ sagði Hörður, en Egill Einarsson birti mynd af sér með Maguire hér á landi.

Þetta er góð landkynning fyrir Ísland. „Við komumst allavega í ensku pressuna með þessu,“ sagði Hörður.

Þátturinn er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hafði uppi stór orð um nýjasta Íslandsvininn eftir dvöl hans hér á landi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Líkti efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar við Tottenham í ræðu sinni – Myndband
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Hvetur Ívar til að spá ekki í verðmiðanum – Gerði samanburð og segir niðurstöðuna góða
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Verður ekki refsað fyrir ummæli sín um innflytjendur
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ýtir undir sögurnar um að hann verði bráðlega rekinn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Fyrrum leikmaður United og Liverpool ákærður fyrir tilraun til manndráps

Mest lesið

Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran

Nýlegt

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Ýtir undir sögurnar um að hann verði bráðlega rekinn
Fyrrum leikmaður United og Liverpool ákærður fyrir tilraun til manndráps
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fljótfærnin gæti kostað þá 166 milljónir
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Á leið til Kanada fyrir væna summu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Gervigreindin tekur yfir búninga Chelsea

Gervigreindin tekur yfir búninga Chelsea
433Sport
Í gær
Neymar uppljóstrar því að hann sé að pæla í að hætta á þessu ári
433Sport
Í gær
Stjarna fær á baukinn – „Búinn að röra í sig dönskum pylsum“
433Sport
Í gær

Uppljóstrar því að leikmenn Arsenal hafi haldið fund í vikunni

Uppljóstrar því að leikmenn Arsenal hafi haldið fund í vikunni
433Sport
Í gær

Furða sig á uppákomu á fundi Þorsteins – „Í fullum rétti á að pirra sig aðeins“

Furða sig á uppákomu á fundi Þorsteins – „Í fullum rétti á að pirra sig aðeins“
433Sport
Í gær
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Arsenal áfram?
433Sport
Í gær

Miðasalan hafin fyrir Íslendinga

Miðasalan hafin fyrir Íslendinga
433Sport
Í gær
PSG kannar stöðuna á Erling Haaland
433Sport
Í gær
Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“
433Sport
Í gær

Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn

Rooney vill að Guardiola verði áfram – Telur að hann taki þátt í að velja eftirmanninn
433Sport
Í gær

Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið

Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið
433Sport
Í gær
Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum
433Sport
Í gær
Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn
433Sport
Í gær

Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði

Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði
433Sport
Í gær
Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
433Sport
Í gær
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
433Sport
Í gær
Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur
433Sport
Í gær

Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi

Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi
433Sport
Í gær

Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram

Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
433Sport
Í gær
Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
433Sport
Í gær

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu

Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu
433Sport
Í gær
Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni
433Sport
Í gær
Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára
433Sport
Í gær

Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar

Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
433Sport
Í gær

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
433Sport
Í gær
Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
433Sport
Í gær
Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst