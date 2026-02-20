Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi

Í ársreikningi KSÍ kemur fram að Þorvaldur Örlygsson hafi fengið 21,6 milljón króna í Laun og bifreiðastyrk fyrir árið 2025 hjá sambandinu. Þetta er nokkur hækkun frá síðasta ári.
Þorvaldur var með 20,2 milljónir í launa fyrir árið 2024 í starfinu.
Þorvaldur er þó ekki launahæsti aðilinn á skrifstofu KSÍ því Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdarstjóri KSÍ, fékk 24,5 milljón í laun og bifreiðastyrk.
„Laun og bifreiðastyrkur til formanns námu um 21,6 m.kr. og til framkvæmdastjóra um 24,5 m.kr,“ segir í ársreikningi KSÍ.
Rekstrarniðurstaða Knattspyrnusambands Íslands á árinu 2025 eftir greiðslur til aðildarfélaga er hagnaður sem nemur kr. 32.629.666 Gert er ráð fyrir því að sambandið hagnist um 2 milljónir á næsta ári.