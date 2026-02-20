Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn

Fyrrum varnarmaður Manchester United, Viv Anderson, hefur gagnrýnt meðeiganda félagsins, Jim Ratcliffe, eftir umdeild ummæli hans um að innflytjendur hafi nýlenduvætt Bretland.
Anderson, sem var fyrsti svarti landsliðsmaður Englands og á foreldra frá Jamaíka, sagðist hafa verið miður sín yfir orðum Ratclifffe. „Það særir þegar fólk segir svona hluti. Fólk ætti að hugsa áður en það talar,“ sagði hann.
Knattspyrnusamband Englands er sagt skoða hvort ummælin hafi skaðað orðspor leiksins. Ratcliffe baðst síðar afsökunar, en hann hafði einnig talað um að fólk á bótum sé baggi á samfélaginu.
Anderson, sem varð tvívegis Evrópumeistari með Nottingham Forest, sagði að eigendur ættu frekar að halda sig til hlés og leyfa knattspyrnustjórum að sinna sínu starfi.