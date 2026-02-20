fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 20. febrúar 2026 18:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrum varnarmaður Manchester United, Viv Anderson, hefur gagnrýnt meðeiganda félagsins, Jim Ratcliffe, eftir umdeild ummæli hans um að innflytjendur hafi nýlenduvætt Bretland.

Anderson, sem var fyrsti svarti landsliðsmaður Englands og á foreldra frá Jamaíka, sagðist hafa verið miður sín yfir orðum Ratclifffe. „Það særir þegar fólk segir svona hluti. Fólk ætti að hugsa áður en það talar,“ sagði hann.

Knattspyrnusamband Englands er sagt skoða hvort ummælin hafi skaðað orðspor leiksins. Ratcliffe baðst síðar afsökunar, en hann hafði einnig talað um að fólk á bótum sé baggi á samfélaginu.

Anderson, sem varð tvívegis Evrópumeistari með Nottingham Forest, sagði að eigendur ættu frekar að halda sig til hlés og leyfa knattspyrnustjórum að sinna sínu starfi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Hjólar í Íslandsvininn – Segir honum að hugsa áður en hann opnar munninn
433Sport
Fyrir 31 mínútum
Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Daninn fær á baukinn – Klöppuðu kaldhæðnislega fyrir honum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Telja að tíminn leiði í ljós að kaupin á Eze hafi verið þess virði
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Öruggt að þessir tveir fari frá Tottenham ef liðið fellur
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Opinbera hvað Þorvaldur og Eysteinn þénuðu á síðasta ári í starfi

Mest lesið

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Vilja fá hann frítt frá Lundúnaliðinu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni

Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Hagnaður á rekstri KSÍ á síðasta ári: Launakostnaður hækkar lítilega á milli ára
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner

Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður

Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Telur starf Arteta í hættu ef Arsenal mistekst
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins

Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans

United getur gleymt Ancelotti eftir þessi ummæli hans
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Til í að hafna enskum stórliðum fyrir draumaáfangastaðinn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára

Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Lið Loga og Alberts í góðum málum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Óvænt tap Hákonar og félagar – Sverrir stóð vaktina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Spánn er fyrsti kostur Vlahovic
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Liverpool heimsækir sama völlinn tvisvar á þremur sólarhringum

Liverpool heimsækir sama völlinn tvisvar á þremur sólarhringum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Palace tókst ekki að vinna – Gísli í sigurliði
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Nýju Íslendingarnir byrjuðu í naumu tapi – Glæsilegur sigur Forest í Tyrklandi

Nýju Íslendingarnir byrjuðu í naumu tapi – Glæsilegur sigur Forest í Tyrklandi
433Sport
Í gær
United sér á eftir verðmiðanum sem félagið skellti á Rashford
433Sport
Í gær
Arsenal setti afar vafasamt met
433Sport
Í gær

Gæsahúðarræða sjónvarpskonunnar vekur mikla athygli – „Þetta er rétt gegn röngu“

Gæsahúðarræða sjónvarpskonunnar vekur mikla athygli – „Þetta er rétt gegn röngu“
433Sport
Í gær

Mátaður við Liverpool eftir frammistöðu gærdagsins – Svimandi hár verðmiði

Mátaður við Liverpool eftir frammistöðu gærdagsins – Svimandi hár verðmiði
433Sport
Í gær
Telja sig hlunnfarna og fara fram á mildari refsingu
433Sport
Í gær
Mættur aftur í Garðabæinn – „Ég nenni ekki að hafa þetta of væmið”