Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir að hann njóti sín vel í starfinu en viðurkennir að framtíð hans hjá félaginu sé ekki í hans höndum.
Carrick hefur stýrt liðinu undanfarið og vakið athygli fyrir góðan árangur, en óvissa ríkir um hver taki við liðinu til lengri tíma. Sjálfur segist hann einbeita sér að verkefninu á meðan hann er í starfi.
„Fyrir mig er þetta draumastarfið. Ég nýt þess virkilega og elska það sem ég er að gera. Ég er heppinn,“ sagði Carrick í viðtali við BBC.
Hann bætti við. „Ég ákveð ekki hversu lengi ég verð hér, en á meðan ég er hér mun ég gefa allt sem ég á. Ég hugsa alltaf til langs tíma fyrir hag félagsins.“
Carrick hefur lagt áherslu á að byggja upp lið sem getur náð árangri til framtíðar, en ákvörðun um framtíð hans verður tekin af stjórn Manchester United.