Nýju Íslendingarnir byrjuðu í naumu tapi – Glæsilegur sigur Forest í Tyrklandi

Íslendingalið Brann tapaði fyrir Bologna í fyrri leik liðanna í umspili Evrópudeildarinnar í kvöld.
Santiago Castro gerði eina mark leiksins og þar við sat. Kristall Máni Ingason og Jón Dagur Þorsteinsson, sem Freyr Alexanderson fékk í vetrarglugganum, byrjuðu báðir leikinn en Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru meiddir.
Nottingham Forest vann frábæran sigur á Fenerbahce á útivelli, 0-3, með mörkum Murillo, Igor Jesus og Morgan Gibbs-White og er því í frábærri stöðu fyrir seinni leikinn heima.
Leikir kvöldsins hingað til
Brann 0-1 Bologna
Dinamo Zagreb 1-3 Genk
Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest
PAOK 1-2 Celta Vigo