Mourinho fær á baukinn – Gamlar stjörnur ósáttar við tón hans eftir meint kynþáttaníð

Jose Mourinho hefur sætt harðri gagnrýni eftir ummæli sín í kjölfar meints kynþáttaníðs í leik Benfica og Real Madrid í Meistaradeildinni.
Eftir að Vinicius Junior skoraði í seinni hálfleik leitaði hann til dómarans og kvartaði undan meintu kynþáttaníði af hálfu Gianluca Prestianni í Benfica.
Í viðtali eftir leik lagði Mourinho áherslu á að fögnuður Vinicius hefði skapað spennu á vellinum og sagðist ekki vilja taka afstöðu til þeirra ásakana sem fram komu. Hann benti jafnframt á sögu Benfica og sagði félagið ekki rasískt.
Ummælin féllu hins vegar í grýttan jarðveg. Fjölmargir stuðningsmenn lýstu yfir vonbrigðum með viðbrögð hans og töldu að hann hefði átt að sýna meiri samstöðu með leikmanni sem tilkynnti um kynþáttaníð, í stað þess að gefa í skyn að Vinicius hafi kallað þetta yfir sig sjálfur með fagnaðarlátum.
Fyrrum enskir landsliðsmenn tóku undir þá gagnrýni. Wayne Rooney og Theo Walcott sögðust ósáttir við tóninn í viðtalinu, á meðan Clarence Seedorf taldi að Mourinho hefði einfaldlega átt að halda sig til hlés eftir leikinn.