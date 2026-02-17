fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

Arteta óttast að Arsenal geti ekki keppt um alla titlana

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 18:00

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, viðurkennir að hann hafi áhyggjur af því að meiðslavandræði geti sett strik í reikninginn hjá liðinu í baráttunni á öllum vígstöðvum.

Arsenal er enn með í baráttunni um fjóra titla á tímabilinu, en meiðsli á miðjumönnum hafa valdið Arteta höfuðverk. Fyrirliðinn Martin Ødegaard missti af enska bikarnum á Wigan vegna meiðsla sem hann varð fyrir í jafntefli gegn Brentford. Hann er nú á meiðslalistanum ásamt Kai Havertz og Mikel Merino.

„Já, sérstaklega þar sem við virðumst lenda í þessu eftir stöðum. Fyrst voru það framherjar, svo varnarmenn og nú miðjumenn,“ sagði Arteta þegar hann var spurður út í stöðuna.

Arsenal er á toppi úrvalsdeildarinnar, komið í úrslit deildabikarsins og vann sinn riðil í Meistaradeildinni. Arteta segir mikilvægt að fá leikmenn til baka sem fyrst, bæði til að fjölga valkostum og auka sveigjanleika liðsins.

Vegna meiðsla þurfti Arteta að færa Bukayo Saka inn á miðjuna í síðasta leik. Hann útilokar ekki að nota hann þar aftur. „Hann er nær marki, erfiðari viðureignar og mjög góður í að finna svæði. Þar getur hann sært andstæðinga með boltann,“ sagði Arteta.

