United sagt vilja kaupa miðjumann Liverpool í sumar – Hefur ekki fundið sitt besta form síðustu mánuði

Manchester United er sagt íhuga óvænta atlögu að erkifjendum sínum í Liverpool með því að reyna að fá argentínska miðjumanninn Alexis Mac Allister. Forráðamenn United eru þessa dagana að setja saman lista yfir miðjumenn sem félagið vill styrkja sig með í sumarglugganum og nafn heimsmeistarans er þar á meðal.
Talið er að stjórnendur á Old Trafford fylgist grannt með stöðu Mac Allister hjá Liverpool. Orðrómur hefur aukist um að hann gæti hugsað sér að færa sig um set í sumar. Mac Allister, sem er 27 ára, er samningsbundinn Liverpool til ársins 2028 en hefur átt erfitt tímabil og ekki náð sínum besta leik að undanförnu.
United hefur einnig verið orðað við leikmenn á borð við Adam Wharton, Carlos Baleba og Elliot Anderson. Það yrði þó flókið verkefni að fá Mac Allister frá Anfield til Old Trafford vegna hinnar miklu samkeppni félaganna.
Þó eru dæmi um leikmenn sem hafa spilað fyrir bæði lið, til að mynda Michael Owen og Paul Ince. Slík félagaskipti vekja ávallt mikla athygli.