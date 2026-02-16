Ferill Grealish gæti tekið óvænta stefnu í sumar

Jack Grealish er sagður á blaði hjá Barcelona, sem lítur á Englendinginn sem varakost ef félagið gengur ekki frá varanlegum kaupum á Marcus Rashford. Spænska blaðið El Nacional heldur þessu fram.
Grealish hefur endurvakið feril sinn á láni hjá Everton eftir erfitt tímabil hjá Manchester City. Hann hefur skorað tvö mörk og lagt upp sex í 20 deildarleikjum og Everton hefur möguleika á að kaupa hann á um 50 milljónir punda. Hann meiddist þó á dögunum og verður frá út tímabilið.
Samningur Grealish við City rennur til 2027, en hann er ekki í áætlunum á þeim bænum og má fara fyrir sanngjarna upphæð í sumar.
Barcelona fékk Rashford að láni frá Manchester United síðasta sumar með kauprétti næsta sumar. Það er þó ekki víst að félagið ráði við það fjárhagslega, en Rashford hefur staðið sig vel í Katalóníu.