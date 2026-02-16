fbpx
Einn besti leikmaður Arsenal viðurkennir að hann taki þátt í umræðunni – Er undir fölsku nafni á X-inu

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 16. febrúar 2026 18:00

Getty Images

Gabriel Magalhães, varnarmaður Arsenal, hefur komið aðdáendum á óvart með því að viðurkenna að hann haldi úti leynilegum aðgangi á samfélagsmiðlinum X þar sem hann fylgist með umræðunni um fótbolta  og jafnvel stríðir stuðningsmönnum.

Brasilíumaðurinn sagði frá þessu í léttum tón og gaf í skyn að hann hafi gaman af netumræðunni sem fylgir fótboltanum. Þar getur hann lesið skoðanir stuðningsmanna og stundum tekið þátt í spjallinu án þess að fólk viti hver hann er í raun.

Þessi játning hefur vakið mikla athygli meðal stuðningsmanna, enda sýnir hún að leikmenn fylgjast vel með því sem sagt er um þá og liðin þeirra á netinu. Fótboltaumræða á samfélagsmiðlum getur oft verið lífleg og jafnvel hörð, en Gabriel virðist taka þessu með húmor.

Gabriel hefur verið lykilmaður í vörn Arsenal undanfarin tímabil og er þekktur fyrir baráttuanda sinn á vellinum. Utan hans virðist hann þó einnig kunna að meta léttari hliðar fótboltans.

Sagan minnir á að atvinnumenn í boltanum eru líka hluti af stuðningsmannamenningunni, og njóta stundum góðlátlegs netskætings líkt og aðrir.

